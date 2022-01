Rientro a scuola dopo le vacanze il 17 gennaio in provincia di Frosinone: “Boom di focolai” Focolai anche di dimensioni rilevanti hanno costretto i sindaci di nove Comuni della provincia di Frosinone a rimandare il ritorno a scuola dopo le vacanze a lunedì 17 gennaio.

A cura di Alessia Rabbai

Sora, come altri nove Comuni della provincia di Frosinone, ha rinviato il ritorno a scuola dalle vacanze di Natale a lunedì 17 gennaio anziché al 10 gennaio, come stabilito dalla Regione Lazio. Il sindaco Luca Di Stefano ha firmato un'ordinanza per posticipare il ritorno in classe con la didattica in presenza, a causa dell'aumento di contagi, che si è registrato nei giorni scorsi. Un rientro che già il governatore Nicola Zingaretti ha posticipato dal 7 al 10 gennaio con l'ordinanza regionale.

"Troppi contagi per riaprire le scuole"

“Abbiamo preso questa decisione in maniera collegiale visto l’alto numero di casi di Covid-19 sui nostri territori – chiarisce il sindaco di Sora – Il ritorno a scuola, dopo le festività, avrebbe rappresentato sicuramente un momento potenzialmente ad alto rischio. L’obiettivo dell’ordinanza – continua – è arginare i contagi della variante Omicron e consentire un monitoraggio capillare degli studenti prima del rientro in presenza previsto per il 17 gennaio 2022″. Infine, l'appello alle famiglie degli studenti: "Chiediamo un sforzo per tenere a casa il più possibile i propri ragazzi ed effettuare i tamponi prima della ripresa delle attività didattiche in presenza”.

I Comuni del Lazio che hanno rinviato il ritorno a scuola dopo le vacanze

Oltre a Sora sono otto i Comuni del Lazio al momento che hanno rinviato il ritorno a scuola con la didattica in presenza dopo le vacanze di Natale: Isola del Liri, Arpino, Broccostella, Fontechiari, Pescosolido, Posta Fibreno, Castelliri e Campoli Appenino. Per tutti questi il suono della campanella è posticipato a lunedì 17 gennaio, mentre a partire dal 10 gennaio, come ordinanza regionale, riprende la Dad. Il rinvio, spiega il Comune di Sora a causa "della diffusione robusta e vigorosa del Covid-19 che sta provocando nella provincia di Frosinone focolai anche di dimensioni rilevanti". Oggi nella Asl di Frosinone il bollettino medico della regione Lazio riporta 959 nuovi positivi su un totale di 16464 registrati in tutto il territorio regionale.