Rientra a casa e muore, trovata senza vita dal padre: disposta l’autopsia per Daniela Rosati

A cura di Beatrice Tominic

La maestra di sostegno trovata morta all'ingresso di casa ad Arpino, Daniela Rosati.

Scesa dalla macchina del fidanzato dopo una serata trascorsa con degli amici, ha varcato la soglia del palazzo in cui viveva. Una volta entrata, però, si è accasciata ad appena pochi passi dal portone. Ed è morta, senza neppure riuscire a chiamare aiuto. Per Daniela Rosati, maestra di Arpino di 51 anni, nel Frusinate, non c'è stato niente da fare. A ritrovarla, il giorno dopo, il padre della donna che vive nello stesso palazzo.

Trovata morta nell'androne del palazzo a 51 anni

Il ritrovamento risale alla mattina di domenica 10 novembre 2024, verso le ore 7. Il padre di Daniela Rosati era appena uscito di casa, quando ha trovato il corpo della figlia cinquantunenne a terra, senza vita, davanti al portone del palazzo in cui abitano, in località Vano – Scaffa, nel comune di Arpino, in provincia di Frosinone. A nulla è valso il tentativo da parte degli operatori del soccorso sanitario del 118 arrivati sul posto: il suo cuore aveva smesso di battere da ore.

Le indagini sulla morte di Daniela Rosati

Il padre della donna, ex dipendente alla Asl, ha fatto subito scattare i soccorsi, allertando, oltre al 118, anche le autorità. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri che hanno cercato di ricostruire l'accaduto, dalla serata con gli amici al tragitto in automobile con il fidanzato, fino all'ingresso in casa. La donna quel sabato sera era uscita, aveva trascorso una serata con alcuni amici. Poi era tornata a casa, accompagnata dal fidanzato che, dopo averla vista rientrare nel portone, è ripartito.

È a quel punto che, secondo le prime ipotesi, avrebbe avuto un malore. Gli inquirenti, però, non vogliono lasciare niente al caso, così hanno già disposto un'autopsia sul corpo, nel frattempo trasferito al Santa Scolastica, per confermare le cause della morte.

Cordoglio dalla comunità

Daniela Rosati era conosciuta per il suo lavoro di maestra di sostegno nelle scuole della zona. Nella sua professione metteva serietà, impegno e dolcezza, avendo a che fare con bambini e bambine. In molti si sono stretti nell'addio alla maestra: amici, parenti e colleghi.