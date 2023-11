Riecco l’inquietante schiuma bianca, mareggiata riempie spiagge a Fiumicino: ma c’è una spiegazione Non c’è niente di cui preoccuparsi, perché la schiuma sulle spiagge del litorale romano non è causata da sostanze inquinanti, ma quasi sicuramente da materia organica e in particolare da proteine di alghe, fitoplancton e piccolissimi organismi viventi.

A cura di Enrico Tata

Riecco l'inquietante schiuma bianca sulle spiagge di Fiumicino. La forte mareggiata che si è abbattuta nella notte sul litorale romano ha riempito la sabbia di questa sostanza biancastra, come si vede in molte fotografie pubblicate sui social network.

Era già accaduto e accadrà di nuovo con le prossime mareggiate. Non c'è niente di cui preoccuparsi, perché la schiuma non è causata da sostanze inquinanti, ma quasi sicuramente da materia organica e in particolare da proteine di alghe, fitoplancton e piccolissimi organismi viventi che si trovano in mare. Le proteine fanno in modo che la schiuma portata dalle non non si dissolva subito, ma resti invece molto persistente e resista anche al contatto con la sabbia. In fin dei conti, quindi, non si tratta di inquinamento ma del risultato dell'azione di molecole organiche.

Certo è che il risultato è impressionante: centinaia di metri di schiuma bianca che invadono praticamente tutte le spiagge del litorale della Capitale. Sul fenomeno, l'Arpa aveva già investigato nel 2017 e queste erano state le conclusioni dell'agenzia regionale: