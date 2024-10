video suggerito

Riapre la pasticceria di via Barletta, il cornettaro notturno più famoso di Roma Nord: ecco dove Riapre la storica pasticceria Dolce Maniera di via Barletta, il famoso cornettaro notturno del quartiere Prati. Ecco dove è prevista l’apertura della nuova sede. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

L'annuncio è arrivato su Facebook: riapre la mitica pasticceria Dolce Maniera di via Barletta. Il più famoso cornettaro notturno di Prati e in generale di Roma Nord è chiuso da poco più di un anno (fine settembre 2023) a causa di problemi con l'affitto. Sulla pagina social della pasticceria i proprietari hanno scritto: "Per ogni fine c'è un nuovo inizio.." Ci eravamo lasciati cosi по? Grazie per averci sostenuto e amato. Grazie per ogni singolo messaggio e l'attaccamento che ci avete dimostrato. Anche voi ci siete mancati. Manca poco alla nuova apertura!!! A breve tutte le info… rimaniamo vicini vicini".

Dove apre la nuova sede della pasticceria Dolce Maniera

Ma dove aprirà la nuova pasticceria Dolce Maniera. A pochi passi dalla storica sede di via Barletta, in viale Giulio Cesare 114. In altre parole, davanti al cinema Giulio Cesare. Non sono stati ancora comunicati gli orari di apertura, ma è probabile che il forno resterà aperto tuta la notte, come accadeva già in passato. La pasticceria, infatti, era diventato il punto di riferimento per i cornetti e le pizzette notturne del quartiere Prati di Roma, ma in generale per tutti i giovani del quadrante Nord-Ovest di Roma.

Un anno fa l'annuncio della chiusura del forno notturno di via Barletta

L'annuncio della chiusura della storica sede di via Barletta era stato pubblicato il 23 settembre 2023 su Facebook. I proprietari della pasticceria scrivevano:

Ci scusiamo per il poco preavviso, anche noi pensavamo di avere più tempo… ma con il cuore pesante vi comunichiamo che dopo 40 anni di dolcezze la nostra attività chiude causa fine locazione. Questo è un passo difficile, non solo per noi che abbiamo sempre lavorato con amore ma anche per voi che in tutti questi anni siete stati fedelissimi. Vi ringraziamo di averci fatto entrare nelle vostre case, festeggiare i vostri cari, fatto crescere i vostri figli dal battesimo alla laurea, ne siamo onorati! Per ora ci separiamo ma abbiamo intenzione di tornare e per tenerci in contatto, se volete potete inviarci un’e-mail a info@dolcemaniera.it