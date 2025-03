video suggerito

Le nuove ‘zone rosse’ di Roma: Valle Aurelia, piazza dei Cinquecento, via Marsala e via Giolitti Il prefetto di Roma ha firmato un’ordinanza con cui istituisce una zona rossa nell’area della stazione ferroviaria di Valle Aurelia e del centro commerciale Aura e amplia quella già esistente nella zona della stazione Termini. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha firmato un'ordinanza con cui ha ampliato le zone rosse nella Capitale. In particolare è prevista una rimodulazione delle aree interessate in zona Esquilino, con l'aggiunta dell'area di piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, di via Marsala e di via Giolitti. Inoltre il prefetto ha deciso di revocare il protocollo di tutela rafforzata previsto nella zona della stazione Tuscolana, attivandolo invece nella zona della stazione ferroviaria e della metro A di Valle Aurelia e del centro Commerciale Aura.

Nel testo dell'ordinanza si legge che la zona di Valle Aurelia è particolarmente interessata dal transito di pellegrini in arrivo per gli eventi giubilari. E in quest'area è stata segnalata la presenza "di gruppi giovanili, in prevalenza minorenni, che si sono resi responsabili di episodi di disturbo della quiete pubblica, nonché di danneggiamento in danno di strutture del citato centro commerciale Aura". Il rafforzamento delle misure di sicurezza è inoltre dovuto al fatto che "le celebrazioni relative al Giubileo 2025 stanno determinando un afflusso di persone nella Capitale particolarmente elevato, che probabilmente si incrementerà ulteriormente in vista delle festività Pasquali".

Da oggi, giovedì 27 marzo, e per i prossimi due mesi è in vigore quindi il divieto di stazionare in queste zone "ai soggetti che in dette aree pongano in essere, con modalità violente, minacciose o moleste, condotte lesive della pubblica sicurezza o che determinino un pericolo concreto di lesione del medesimo bene giuridico, tali da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree, già destinatari di plurime segnalazioni all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990 in materia di stupefacenti, agli artt. 581, 582, 588 e 590 c.p. in materia di reati contro la persona, agli artt. 624 bis c.p. (furto con strappo), 628 c.p. (rapina), 635 c.p. (danneggiamento), 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e Il Prefetto di Roma 4 699 c.p. (porto abusivo di armi), nonchè all’art. 4 della legge n. 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere)".

Zona Rossa Stazione Termini-Esquilino, le vie interessate

Queste le vie interessate dall'ordinanza del prefetto nella zona della stazione Termini-Esquilino:

Piazza dei Cinquecento

Via Marsala tratto compreso tra piazza dei Cinquecento e sottopasso Pettinelli

Via Giovanni Giolitti tratto compreso tra piazza dei Cinquecento e sottopasso Pettinelli

Via Giovanni Amendola

Via Filippo Turati

Via Principe Amedeo

Via Daniele Manin

Via Vincenzo Gioberti

Piazza Manfredo Fanti

Via Carlo Cattaneo

Via Enrico Cialdini

Via Urbano Rattazzi

Via Alfredo Cappellini

Via Mamiani

Via Bettino Ricasoli

Via La Marmora

Piazza Vittorio Emanuele II

Zona Rossa Valle Aurelia, le strade ‘vietate'

Queste, invece, le strade interessate dall'ordinanza nella zona della stazione di Valle Aurelia e del centro commerciale Aura:

Viale di Valle Aurelia incrocio con Via Ettore Stampini

Via Ettore Stampini incrocio con Via Umberto Moricca

Via Umberto Moricca incrocio con Via Baldo degli Ubaldi

Via Baldo degli Ubaldi incrocio con Via Giacinto De Vecchi Pieralice

Via Giacinto de Vecchi Pieralice incrocio con Via Anastasio II

Via Anastasio II incrocio con Via Angelo Emo

Via Angelo Emo incrocio con Via Giuseppe di Bartolo

Via Giuseppe di Bartolo incrocio con Via Anastasio II

Via Anastasio II incrocio con Via di Valle Aurelia

Via di Valle Aurelia incrocio con Via Giuseppe Bonaccorsi

Via Giuseppe Bonaccorsi incrocio con Viale di Valle Aurelia