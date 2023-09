Chiude per sempre il cornettaro notturno di via Barletta, la pasticceria simbolo di Roma Nord Chiude per sempre la pasticceria Dolce Maniera di via Barletta, un’istituzione di Roma Nord. I proprietari su Facebook: “Ci scusiamo per il poco preavviso, anche noi pensavamo di avere più tempo… ma con il cuore pesante vi comunichiamo che dopo 40 anni di dolcezze la nostra attività chiude causa fine locazione”.

A cura di Enrico Tata

Una delle pasticcerie notturne più famose di Roma, sicuramente la più famosa del quartiere Prati e del quadrante Nord Ovest di Roma. Chiude per sempre la pasticceria Dolce Maniera, il ‘cornettaro' di via Barletta. Aperto 24 ore su 24, sfornava pizzette, rustici, cornetti, bombe, torte e altri dolci a tutte le ore. C'era sempre fila al negozio all'angolo con viale Giulio Cesare, altezza Ottaviano.

Il cornettaro di via Barletta un'istituzione di Roma Nord

Per arrivare al bancone si doveva percorre una stretta e ripida scala, con alcuni tavoli di legno posizionati all'esterno per permettere le consumazioni sul posto. Quarant'anni di attività, un'istituzione del quartiere anche per i prezzi molto bassi e sotto la media del quartiere. I cornetti, infatti, costavano appena 50 centesimi.

Dolce Maniera chiude: "Passo difficile, vi ringraziamo"

La chiusura è stata annunciata su Facebook dai proprietari di Dolce Maniera, che hanno scritto queste parole ai clienti: