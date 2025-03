video suggerito

La Metro B di Roma avrà sei nuove stazioni a Nord Est: finanziata la progettazione Avviata la progettazione di sei nuove stazioni della Metro B dopo la stazione di Rebibbia, attuale capolinea. Ecco le sei fermate previste: San Basilio, Torraccia, Casal Monastero, Tecnopolo Tiburtino, Settecamini, Setteville (Car).

A cura di Enrico Tata

È stata finanziata con 44 milioni di euro nell'assestamento di bilancio la progettazione del prolungamento della Metro B fino a Settecamini, zona Nord Est di Roma. Sono previste sei nuove fermate dopo la stazione di Rebibbia, attuale capolinea della Metro B.

Le nuove fermate della Metro B

Queste le nuove fermate della Metro B previste e che saranno oggetto di progettazione:

San Basilio,

Torraccia,

Casal Monastero,

Tecnopolo Tiburtino,

Settecamini,

Setteville (Car)

Come si vede nella mappa, diffusa dall'amministrazione capitolina a titolo esemplificativo, l'ultima stazione, quella del Car (Centro Agroalimentare di Roma) si trova al di fuori del Grande Raccordo Anulare, nel territorio di Guidonia Montecelio.

Patanè: "44 milioni per la progettazione del prolungamento della Metro B"

L'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, ha dichiarato: "Iniziamo a dare concretezza ad uno degli obiettivi più importanti della nostra Amministrazione, soprattutto per l’importanza che avrebbe per tutto il quadrante est di Roma Capitale. Il prolungamento della Metro B – con le nuove fermate – porterebbe infatti grandi benefici alla mobilità cittadina in particolare sull’intera circolazione del Grande Raccordo Anulare e avrebbe anche un notevole scarico di traffico sulla via Tiburtina, ora spesso congestionata nelle ore di punta in entrata o in uscita dalla città".

Il progetto, ha spiegato ancora Patanè, "rientra nella nostra visione complessiva della mobilità che mira a incentivare sempre di più le romane e i romani all'utilizzo del trasporto pubblico, disincentivando contestualmente l’utilizzo del mezzo privato. Ora Roma Metropolitane è impegnata nella redazione del docfap (Documento delle Alternative Progettuali) e del Dip (Documento degli indirizzi progettuali) alla fine dei quali metteremo a gara la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico del prolungamento della linea.

I progetti sulle altre Metro di Roma

Quanto alle altre linee di metropolitana, nei prossimi mesi (forse settimane), Roma Metropolitane consegnerà il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per quanto riguarda la Metro D. Recentemente il governo ha finanziato i lavori per il prolungamento della Metro C fino alla Farnesina. Infine, per quanto riguarda la Metro A è in fase di progettazione il prolungamento a Nord Ovest, da Battistini a Torrevecchia-Montespaccato.