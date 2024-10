La Metro A di Roma avrà due nuove stazioni a Nord Ovest: aggiudicata la gara

video suggerito

A cura di Enrico Tata

È stata aggiudicata la gara per la progettazione del prolungamento della Metro A. La tratta che sarà realizzata è quella che va da Battistini, attuale capolinea della linea A, a Torrevecchia-Montespaccato. Sono previste due nuove stazioni interrate, quella di Bembo e di Torrevecchia, a distanza di circa un chilometro l'una dall'altra. Previsti anche due parcheggi di scambio nelle nuove stazioni, a Bembo di 450 posti e a Torrevecchia di 2100 posti. Nella stazione di Torrevecchia sono previsti inoltre sia il deposito per sei treni, sia la predisposizione per l’ulteriore prolungamento fino al Grande Raccordo Anulare.

A maggio 2024, l'assessore Patanè aveva informato che alla gara per la progettazione del prolungamento della linea A della metro Battistini-Montespaccato erano arrivate cinque offerte "da parte dei più grandi player europei del settore di progettazione del trasporto rapido di massa". Una di queste proposte è stata scelta e quindi nei prossimi giorni comincerà il lavoro di progettazione della tratta.

Gualtieri aveva detto: "Prolungamento Metro A pronto entro il 2030"

Nel corso della presentazione del Secondo Rapporto alla Città, il sindaco Gualtieri aveva informato: "Sta per essere bandita la gara per la progettazione del prolungamento della metro A da Battistini a Monte Spaccato, mentre a breve affideremo a Roma Metropolitane la progettazione del prolungamento fino a Monte Mario, le project review del prolungamento della linea B da Rebibbia a Casal Monastero e della linea D. L’obiettivo è di aprire il cantiere della D e di concludere i prolungamenti della A e della B entro il 2030".