Resta in carcere la giudice Castriota: torna invece in libertà l’imprenditore che l’ha denunciata Respinta la richiesta di revoca della misura cautelare in carcere per la giudice Giorgia Castriota e il compagno Silvano Ferrari, arrestati per corruzione.

A cura di Natascia Grbic

Restano in carcere la giudice Giorgia Castriota del Tribunale di Latina e il compagno Silvano Ferrari, accusati di corruzione. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, Natalia Giubilei, ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dei due arrestati. Rimane agli arresti domiciliari anche Stefania Vitto, amica di Castriota.

Tutti avevano chiesto la revoca delle misure cautelari dopo aver risposto all'interrogatorio della giudice avvenuto negli scorsi giorni e il cui contenuto è stato secretato. Ciò che è noto è che tutti hanno respinto le accuse, negando la corruzione. Non ne sono convinti gli inquirenti, che dalla loro hanno diverse intercettazioni con gravi indizi di un loro coinvolgimento in affari illeciti.

Secondo l'accusa, Castriota avrebbe favorito il compagno e l'amica facendogli affidare incarichi di prestigio in cambio di soldi e regali. Per l'accusa, la professionista "ha bisogno di soldi non perché il suo stipendio sia basso, ma perché si ostina a vivere al di sopra delle sue possibilità, e ha pensato di sfruttare il proprio ruolo per lucrare sulle nomine del compagno e di amici dai quali farsi poi remunerare come atto dovuto".

È tornato invece in libertà l'imprenditore Fabrizio Coscione, ai domiciliari dall'aprile del 2022. È stato lui, con la sua denuncia, a far partire le indagini sul presunto giro di corruzione capitanato dalla giudice Castriota. L'uomo, arrestato nell'ambito di un'inchiesta per reati fiscali che aveva portato al sequestro di alcune sue società, aveva notato in Castriota degli atteggiamenti anomali, decidendo di denunciarla. Gli arresti sono stati revocati per per il venir meno delle esigenze cautelari e scadenza del termine massimo di custodia cautelare,