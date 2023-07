Recita il Corano di notte, in tre lo lanciano dalla finestra: arrestati per tentato omicidio Tragedia sfiorata nel centro di permanenza Tommaso Perassi, dove tre uomini hanno picchiato e lanciato dalla finestra un 23enne. Si ipotizza la pista dell’a discriminazione religiosa: pare stesse recitando il Corano.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo che recita il Corano (Immagine di repertorio La Presse)

Tre uomini sono stati arrestati per tentato omicidio nel centro di permanenza di largo Tommaso Perassi sull'Aurelia a Roma. I fatti si sono verificati nelle scorse ore, quando sono comparsi davanti al giudice delle indagini preliminari, che ha convalidato il fermo nei confronti di tutti e tre e ha disposto il carcere. Sono accusati di aver picchiato un uomo di ventitré anni egiziano e di averlo lanciato da una finestra. Secondo quanto riporta La Repubblica all'origine della violenza pare ci sia la discriminazione religiosa, per il fatto che stesse recitando il Corano di notte.

Il movente della discriminazione religiosa

I tre cittadini pakistani lo avrebbero dunque insultato, picchiato e lanciato dalla finestra, facendogli fare un volo di circa quattro metri. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una persona rimasta gravemente ferita, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. Data la dinamica è stato necessario anche l'intervento dei carabinieri, che sono giunti con una pattuglia della Compagnia di Roma Trastevere. I militari hanno raggiunto i tre presunti autori della violenza e li hanno arrestati. Si tratta di tre persone tutte senzatetto, ma domiciliati all'interno del centro di permanenza. Ora sono gravemente indiziati del reato di tentato omicidio in concorso e dovranno rispondere delle accuse che gli sono state contestate.

In codice rosso, non rischia di morire

Il ventitreenne soccorso e trasportato in ospedale in ambulanza con codice rosso, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende ha riportato diverse ferite e traumi a seguito dell'impatto, fortunatamente nonostante la caduta non rischia di morire.