video suggerito

Rapina in gioielleria, martellate al titolare e ombrelli aperti per coprire il blitz: cosa è successo Paura a Monte Mario dove, nel pomeriggio di ieri, hanno fatto irruzione due ladri armati di martelli con cui hanno sfondato le vetrine e aggredito il titolare. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio.

Paura nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 febbraio 2025, quando una coppia di ladri ha fatto irruzione in una gioielleria di Monte Mario, nel quadrante a nord ovest della capitale. I malviventi hanno utilizzato dei martelli per sfondare le vetrine e farsi largo all'interno del negozio. Poi hanno preso a martellate il titolare. Con loro i due ladri hanno portato anche degli ombrelli che hanno aperto forse per non essere visti durante il blitz alla vetrina.

Rapina a Monte Mario: fanno irruzione prendendo a martellate la vetrina

L'assalto dei due banditi è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 febbraio 2025, in una gioielleria in via Vincenzo Troya, quando era già buio. Secondo quanto ricostruito, i due hanno sfondato la vetrina a martellate. Probabilmente per cercare di coprire l'azione, hanno aperto i loro ombrelli e si sono fatti scudo con quelli. Ma i colpi del martello contro la vetrina sono sfuggiti al titolare dell'esercizio commerciale che, accortosi di quanto stava succedendo, è uscito dal negozio per tentare di fermarli. È stato a quel punto che i due lo hanno aggredito e c'è stata una breve colluttazione durante la quale il titolare della gioielleria è stato anche preso a martellate.

Nel frattempo i due sono riusciti ad entrare nel negozio e ad impossessarsi di bracciali e collane che erano esposti al pubblico, per un valore totale di qualche migliaio di euro, prima di darsi alla fuga, senza lasciare tracce.

La fuga dalla gioielleria e le indagini

Il titolare nel negozio, fortunatamente, ha riportato delle lievi ferite e ha rinunciato alle cure. L'allarme è scattato verso le ore 19, quando sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia di Stato. Sono scattate immediatamente le indagini: non è escluso che il colpo sia stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza del negozio e della zona, le cui immagini si trovano adesso al vaglio degli inquirenti. Davanti alla gioielleria gli agenti hanno trovato, inoltre, il martello e i due ombrelli utilizzati dai due ladri, prontamente affidate ai colleghi della polizia scientifica: non si esclude che possano aver conservato le impronte digitali dei due.