Rapina in farmacia, paura nel quartiere Trieste: armati di pistola, feriscono titolare e scappano

Paura nel quartiere Trieste dove nella serata di ieri, venerdì 27 dicembre 2024, c'è stata una rapina in farmacia. I criminali sono entrati nella farmacia di piazza Istria armati di pistola minacciando titolare e dipendenti: "Dateci tutto quello che avete". Hanno fatto irruzione in due, armati e a volto coperto, verso le ore 20. Hanno aggredito le persone che stavano lavorando in farmacia, poi sono scappati.

La rapina in farmacia nel quartiere Trieste: cosa è successo

I fatti risalgono alla serata di ieri, venerdì 27 dicembre 2024, verso le ore 20. Due uomini armati e a volto coperto, secondo i testimoni con accento straniero, hanno fatto irruzione in farmacia, poco prima della chiusura. Sono entrati e hanno puntato un fucile e una pistola verso i dipendenti e il titolare della farmacia e si sono fatti consegnare tutto l'incasso.

Oltre all'incasso dell'esercizio commerciale, i due rapinatori si sono impossessati anche dello zaino di un dipendente che aveva provato a reagire. Nella fuga, un dipendente e un titolare sono rimasti feriti: per scappare, uno dei due criminali ha colpito il lavoratore con il calcio della pistola sulla testa, come riporta la Repubblica, mentre il complice ha esploso un colpo di fucile a pallini contro uno degli espositori, frantumandolo.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme, sono arrivati sul posto i carabinieri del nucleo operativo di Parioli, quelli di viale Eritrea e il nucleo investigativo che si sono messi immediatamente a cercare di ricostruire l'accaduto e la rapina. Nel frattempo gli inquirenti hanno acquisito il video dalle videocamere di sorveglianza che si trovano intorno alla farmacia, insieme alle altre della zona, alla ricerca di dettagli che possano aiutare nell'identificazione dei due rapinatori.