Raoul Bova accusato di aver evaso 417mila euro: niente processo, scatta la prescrizione Raoul Bova era accusato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici. Nel 2017 è stato condannato in primo grado sempre per lo stesso reato con l’accusa di aver evaso circa 600mila euro.

A cura di Natascia Grbic

È scattata la prescrizione per Raoul Bova riguardo l'accusa di aver evaso 417mila euro nel 2011. Nella nuova udienza che si è svolta oggi, il giudice monocratico non ha potuto fare altro che constatare la decorrenza dei termini per il proseguimento del processo. A riportarlo è Il Corriere della Sera. L'avvocato dell'attore, Bruno Assumma, aveva chiesto l'assoluzione spiegando che tutte le precedenti pendenze con il fisco erano state già regolarizzate.

Raoul Bova era stato accusato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici. Secondo la procura, l'attore avrebbe versato un milione di euro alla società San Marco Srl, di cui era socio all'80%, e nel 1996 le avrebbe ceduto i diritti relativi alla sua immagine. Per i pm questo sarebbe stato un escamotage per ostacolare eventuali verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate ed evadere 417mila euro. Data la prescrizione, i giudici non entreranno nel merito della vicenda.

Questa non è la prima accusa che Raoul Bova deve fronteggiare riguardo presunti mancati versamenti al fisco. Nel 2017 è stato condannato in primo grado a un anno e sei mesi per dichiarazione fraudolenta mediante artifici, lo stesso reato di cui era accusato in questo caso. L'attore è stato accusato di aver evaso circa 600mila euro tra il 2005 e il 2010 per mancati versamenti riguardo i suoi diritti di immagine. In sostanza, secondo l'accusa, avrebbe ceduto alcuni diritti su diversi film, ottenendo sgravi fiscali e il pagamento di un'Iva più bassa. Non è stata ancora fissata una data per il processo di appello, che non si sa quindi quando sarà celebrato.