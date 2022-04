Ragazzo picchiato a Colleferro, il video del pestaggio: calci e pugni davanti a decine di persone Un video della durata di pochi secondi e ora al vaglio dei carabinieri di Colleferro ha ripreso il pestaggio avvenuto ai danni di un 25enne, finito in ospedale con un mese di prognosi.

A cura di Natascia Grbic

Pugni, calci, spintoni, insulti e lancio di piante: questo quanto si vede in video, che da giorni rimbalza su chat e social, che riprende il pestaggio avvenuto a Colleferro nella sera di venerdì. Un ragazzo di 25 anni è stato picchiato da due coetanei la scorsa notte nei pressi di alcuni locali in zona Sant’Anna. Dopo il pestaggio i due sono fuggiti, mentre il 25enne è stato portato subito in ospedale, dove è stato subito curato dai medici. Ha ricevuto un mese di prognosi: vuol dire che le ferite causate dall'aggressione non guariranno in meno di un mese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Colleferro: i militari stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per vedere se hanno immortalato il volto dei due autori del pestaggio, che dovrebbero essere già stati identificati. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, uno dei due avrebbe il Daspo Urbano.

Il pestaggio nella stessa zona dov'è morto Willy

I carabinieri di Colleferro hanno ascoltato il giovane picchiato per capire cos'era accaduto e cosa abbia scatenato la furia dei due aggressori. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di motivi di poco conto e al momento non ancora noti. Nulla, ovviamente, che potesse giustificare una violenza del genere. Il 25enne ha riportato diverse ferite a una gamba, ma fortunatamente se l'è cavata con lesioni guaribili. Il pestaggio è avvenuto nella stessa zona dove la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 è stato ucciso Willy Monteiro Duarte. Anche in quel caso erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro, che hanno fermato subito dopo i quattro ragazzi ritenuti gli autori dell'omicidio.