Aggressione a Colleferro: pestato da 2 coetanei finisce in ospedale con un mese di prognosi Un ragazzo è rimasto vittima di un pestaggio compiuto da due coetanei a Colleferro. È finito in ospedale con 30 giorni di prognosi e i carabinieri indagano per risalire ai responsabili.

A cura di Alessia Rabbai

Colleferro è ancora una volta scenario di violenza tra giovani. La città della provincia di Roma, che ha visto la brutale uccisione del ventunenne Willy Monteiro Duarte ammazzato di botte il 6 settembre del 2020, stanotte è stato il luogo di un'aggressione. A rimanere ferito e finito in ospedale ricevendo dai medici una prognosi di trenta giorni è un giovane del posto, che è stato vittima di un pestaggio compiuto da due suoi coetanei. I fatti sono accaduti tra domenica 3 e lunedì 4 aprile nei pressi di alcuni locali in zona Sant’Anna. Dalle informazioni apprese il giovane per motivi non noti sarebbe stato preso di mira dai due, che lo hanno picchiato e sono scappati, facendo perdere le proprie tracce.

Per il giovane è stato necessario ricorrere a cure mediche, preso in carico dal personale sanitario arrivato in ambulanza e trasportato all'ospedale di Colleferro. Ha riportatato diverse ferite ad una gamba, che sono state medicate, ma fortunatamente sta bene. Dato il quadro della vicenda sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Colleferro, che hanno ascoltato il giovane e controllato se nella zona dell'aggressione siano presenti telecamere di sorveglianza che possano aver immortalato quanto accaduto. I filmati infatti potrebbero aiutare gli investigatore a far luce sui fatti. I militari indagano per risalire agli autori della violenza.

L'omicidio di Willy Monteiro Duarte

Colleferro due anni fa è apparsa sui giornali per la morte di Willy Monteiro Duarte, per il quale sono a processo per omicidio quattro ragazzi, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi di Artena, Mario Pincarelli che si trovano in carcere e Francesco Belleggia ai domiciliari. Il medico legale è convinto che a uccidere Willy sarebbe stato un colpo violentissimo al torace, che ha causato fibrillazioni ventricolari e un arresto cardiaco.