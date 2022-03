Willy Monteiro è morto per un colpo violentissimo al torace: la verità del medico legale Willy Monteiro Duarte è morto a causa di un colpo ricevuto nella parte anteriore del torace, che ha causato fibrillazioni ventricolari e poi un arresto cardiaco.

A cura di Enrico Tata

Willy Monteiro Duarte è morto a causa di un colpo ricevuto nella parte anteriore del torace, che ha causato fibrillazioni ventricolari e poi un arresto cardiaco. Lo sostiene il professor Luigi Cipolloni, direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Foggia e consulente della difesa di Mario Pincarelli. Secondo il professore questo processo non è irreversibile, a patto si intervenga in due o tre minuti al massimo. Questo, per esempio, è avvenuto nel caso del calciatore danese Christian Eriksen, soccorso in campo immediatamente e salvato grazie all'intervento dei medici. Non è successo, invece, per Davide Astori, il calciatore della Fiorentina colpito da infarto mentre era a letto. In conclusione, secondo Cipolloni il ragazzo si sarebbe potuto salvare se un medico fosse intervenuto subito, entro due minuti dal colpo sferrato dagli aggressori (uno tra i tanti).

Willy Monteiro Duarte è morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, aggredito e picchiato fino al decesso. Secondo Cipolloni un colpo in particolare ha provocato la morte del ragazzo: il trauma toracico causato da questo colpo al torace "ha scatenato una fibrillazioni ventricolare particolarmente violenta che ha portato a un'inefficienza del cuore. Il cuore normalmente e' in una posizione protetta. Può essere aggredito solo da determinate posizione. La ‘commotio cordis' ha provocato una morte rapida" del 21enne. Per il professore "è estremamente improbabile che a causare la morte di Willy sia stato un colpo al collo, perché mancano i segni".

Secondo il dottor Cirillo, il medico legale consulente della difesa dei fratelli Bianchi (accusati di omicidio volontario) Willy sarebbe morto in pochi minuti a causa di un'emorragia cardiaca a causa di colpi violenti inferti alla schiena, e non allo stomaco e al torace. "La causa della morte – ha spiegato il dottor Cirillo – è stata una lesione emorragica a livello cardiaco e al collo, la conseguente infiltrazione ai polmoni. Letali i colpi al collo e al torace, che hanno provocato una morte rapida". A maggio ci saranno le conclusioni degli inquirenti, le repliche della difesa e poi si arriverà alla sentenza di primo grado, prevista per il prossimo 26 maggio.