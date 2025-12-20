Ragazzo di 28 anni accoltellato più volte al Trullo, è in fin di vita: lasciato agonizzante in strada

roma
Un ragazzo di 28 anni versa in condizioni disperate all’ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato accoltellato questa mattina al Trullo da una persona non ancora identificata.
A cura di Natascia Grbic
Un ragazzo di 28 anni è stato accoltellato questa mattina intorno alle 7.15 in viale Ventimiglia a Roma, nella zona del Trullo. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato accoltellato in varie parti del corpo e poi lasciato in mezzo alla strada agonizzante. Portato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, le sue condizioni sono gravissime.

Sul posto per le indagini i carabinieri della compagnia Eur. Al momento l'aggressore è ancora sconosciuto. Saranno visionate le telecamere di sorveglianza della zona per vedere se abbiano ripreso qualcosa di utile alle indagini, in modo da identificare chi ha accoltellato il ragazzo. Per ora è ignoto il movente dell'aggressione. Le indagini sono attualmente in corso, i militari sono ancora sul posto per effettuare i rilievi e analizzare il contesto in cui è avvenuto l'accoltellamento.

Cronaca
roma
