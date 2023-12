Ragazzo di 24 anni reagisce a tentativo di rapina e viene ferito a colpi di pistola ad Ardea Ai carabinieri della tenenza di Ardea ha raccontato di essere stato aggredito alle spalle, intorno alle 23, mentre tornava a casa. Alcuni sconosciuti, ha riferito il 24enne, avrebbero tentato di rapinarlo e, quando lui ha reagito, uno dei malviventi gli avrebbe sparato con la pistola.

A cura di Enrico Tata

Ad Ardea un ragazzo di 24 anni ha reagito a un tentativo di rapina ed è stato ferito con un colpo di pistola in via Monti di Santa Lucia. Il ragazzo fa parte dei cosiddetti ‘camminanti di Noto', un gruppo nomade diffuso in Sicilia ma presente anche a Roma.

Stando a quanto si apprende, il giovane è arrivato intorno alle 3 di notte presso l'ospedale di Pomezia in compagnia della madre. Aveva una profonda ferita alla mano. Ai carabinieri della tenenza di Ardea ha raccontato di essere stato aggredito alle spalle, intorno alle 23, mentre tornava a casa. Alcuni sconosciuti, ha riferito il 24enne, avrebbero tentato di rapinarlo e, quando lui ha reagito, uno dei malviventi gli avrebbe sparato con la pistola. Il ragazzo è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di 40 giorni.

I carabinieri della compagnia di Anzio stanno indagando sulla vicenda e stanno cercando di rintracciare il rapinatore. Effettuando un approfondito sopralluogo, i militari hanno trovato tracce di sangue davanti all'abitazione dove il 24enne vive insieme alla mamma ad Ardea.

A Roma, quartiere Centocelle, un uomo dii 49 anni è stato ferito da un suo coetaneo a colpi di pistola. Stando a quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato aggredito per aver tentato di far desistere l'altro dal danneggiare alcune automobili parcheggiate in strada. L'aggressore è stato bloccato dalle forze dell'ordine con la pistola ancora in pugno. Il ferito è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Vannini di via dell'Acqua Bullicante. Sulla vicenda stanno indagando tuttora gli uomini della Squadra Mobile della questura di Roma.