video suggerito

Ragazzo azzannato in casa dai suoi due pitbull a Ostia: è gravissimo I suoi due pitbull lo hanno aggredito all’interno della sua abitazione in via Baffigo, a Ostia Nuova. L’aggressione è avvenuta nella notte di oggi, sabato 1 febbraio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

212 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 29 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Grassi di Ostia. I suoi due pitbull lo hanno aggredito all'interno della sua abitazione in via Baffigo, a Ostia Nuova. L'aggressione è avvenuta nella notte di oggi, sabato 1 febbraio, intorno alla mezzanotte.

Stando a quanto riporta La Repubblica, il giovane è stato soccorso immediatamente dai soccorritori del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia, dov'è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto sono arrivati gli agenti del X distretto di polizia. I due pitbull, che si trovano ancora in casa, saranno affidati ai veterinari della Asl.