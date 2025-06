video suggerito

Ragazzino di 15 anni muore a Viterbo cadendo con la moto: aperto fascicolo per omicidio stradale Nella giornata di lunedì 9 giugno, un ragazzino di soli quindici anni è morto cadendo dalla moto a Viterbo: la Procura nelle ultime ore ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale colposo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di lunedì 9 giugno, un ragazzino di soli quindici anni è morto cadendo dalla moto a Viterbo. L'incidente è avvenuto su viale Trieste per cause ancora da comprendere. Sul caso indagano le forze dell'ordine e la Procura. Nelle ultime ore è stata data notizia che il pubblico ministero Massimiliano Siddi ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale colposo.

La decisione del magistrato sembrerebbe essere un atto dovuto. Sarebbe arrivata dopo che ha ordinato di sequestrare il tratto di strada dove il ragazzino è caduto. Il quindicenne avrebbe infatti perso il controllo della moto e sarebbe finito contro un albero della banchina. Gli inquirenti si stanno concentrando soprattutto sulle condizioni del manto stradale del tratto sequestrato.

Proprio queste potrebbe essere state la causa della perdita di controllo della moto da parte del ragazzo. Gli investigatori hanno inoltre già ascoltato alcuni testimoni oculari, che avrebbero assistito ai fatti. Sarebbero inoltre stati acquisiti i filmati delle telecamere di sicurezza che sono presenti sulla strada. Nei prossimi giorni gli agenti della polizia locale torneranno a svolgere i nuovi rilievi ordinati dalla Procura. Nei prossimi giorni quindi potrebbero esserci novità. Nel frattempo ieri pomeriggio, venerdì 13 giugno, si sono svolti i funerali e in questo modo gli amici e i parenti hanno potuto dare l'ultimo saluto al proprio caro.