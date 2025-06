Tragico incidente a Viterbo: si schianta con la moto contro un albero e muore a 15 anni

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Terribile incidente mortale nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 giugno 2025, a Viterbo, lungo viale Trieste. Un ragazzo si è schiantato contro un albero mentre viaggiava in sella sua moto: aveva appena 15 anni. Il terribile sinistro, che secondo quanto emerso fino ad ora sembra essere autonomo, è avvenuto all'altezza degli ex mercati generali.

Il tragico incidente a Viterbo: la dinamica del sinistro

Sul posto gli agenti della polizia locale di Viterbo stanno cercando di svolgere i rilievi in viale Trieste. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il terribile scontro. Secondo le prime informazioni emerse, il giovane si sarebbe schiantato contro un albero lungo il viale, verso le 18 di oggi, lunedì 9 giugno 2025. Non sarebbero coinvolti altri veicoli o vetture nell'incidente: il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora sconosciute. I caschi bianchi hanno poi chiuso la strada al traffico.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati, oltre agli agenti della polizia locale di Viterbo, come anticipato, e gli operatori del personale sanitario del pronto soccorso del 118. Quest'ultimi si sono precipitati verso la persona in sella alla moto, per prestare le prime cure e trasferirlo d'urgenza in ospedale. Oltre ad accorgersi che si trovava già in condizioni molto critiche, hanno scoperto che si trattava di un adolescente.

Si schianta con la moto e muore: incidente fatale per un quindicenne

Gli stavano per prestare le prime cure, ma si sono resi presto conto che era troppo tardi. Per il giovane, un ragazzo di appena 15 anni, non c'era niente da fare. Gli operatori, dopo tentativi di rianimazione che si sono rivelati vani, non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.