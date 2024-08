video suggerito

Ragazzina di 12 anni esce di casa a Cerenova di notte e si allontana: “Aiutateci a ritrovarla” Alta, mora, con i capelli lunghi e carnagione olivastra. Questo l’identikit della dodicenne che stanotte si è allontanata da casa a Cerenova. I famigliari la stanno cercando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono ore di apprensione per i famigliari di una ragazzina di dodici anni che abita a Cerenova, frazione di Cerveteri, sul litorale Nord della provincia di Roma. Della giovane non si hanno più notizie dalla notte di oggi, sabato 10 agosto, quando è uscita di casa di nascosto e si è allontanata. I genitori, preoccupati, hanno sporto denuncia, segnalandolo alle forze dell'ordine. Si tratterebbe dunque di un allontanamento volontario, l'adolescente si ipotizza si trovi a casa di qualche amica o conoscente, la speranza è che contatti presto la famiglia, che stia bene e che torni. I famigliari hanno chiesto aiuto e sui social network è stato condiviso l'appello: "Urgente scomparsa a Cerenova, cerchiamo una ragazzina di docidi anni, aiutateci a ritrovarla".

Ricerche in corso

Si tratta dunque di un allontanamento volontario, come appreso da Fanpage.it è già successo in passato. I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, della stazione locale e la polizia la stanno cercando, sono stati come da prassi allertati i presidi ospedalieri e la Polfer. L'ipotesi infatti è che si sia allontanata da Cerenova, spostandosi con i mezzi pubblici, in particolare, che sia salita su un treno, diretta verso Roma.

L'identikit della 12enne di Cerenova

La ragazzina di dodici anni che si è allontanata da Cerenova è alta, mora, con i capelli lunghi e carnagione olivastra. Non ha particolari segni di riconoscimento. Non è chiaro con precisione come fosse vestita quando si è allontanata da casa, perché sarebbe uscita durante la notte. "Se vedete una bambina da sola aggirarsi da queste parti, segnalatelo alle forze dell'ordine".

Leggi anche Adesca ragazzina di 14 anni in oratorio e abusa di lei: arrestato un 24enne