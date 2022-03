Ragazza di 19 anni scomparsa da casa dei genitori in piena notte: “Aiutateci a trovare Manuela” La ragazza è scomparsa dalla sua abitazione di Pontinia tra l’1,30 di notte e le 6 del mattino. Sarebbe stata avvistata alle 6 sulla Migliara 43.

A cura di Natascia Grbic

Manuela Fabiani, 19 anni, è scomparsa dalla sua abitazione di Pontinia, in provincia di Latina. A dare l'allarme sono stati i genitori, che questa mattina non l'hanno trovata nella sua camera da letto. Secondo le prime informazioni, Manuela si sarebbe allontanata da casa tra l'1.30 di notte e le 6 del mattino. Le ricerche della 19enne sono in corso, ma per adesso la ragazza non è stata ancora trovata. Ci sarebbe solo un avvistamento questa mattina, verso le 6, sulla Migliara 43. Manuela Fabiani sarebbe stata vista da sola a quell'ora, poi più nulla. Chiunque abbia sue notizie, chiedono i familiari, è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine e chiamare il Numero unico delle emergenze 112.

Scomparsa da Pontina Manuela Fabiani: ricerche in corso

Sembra che Manuela si sia allontanata volontariamente, mettendo un pupazzo sotto le lenzuola del suo letto per far sembrare che stesse dormendo. Nessuno si è accorto che nella notte è uscita di casa. Al momento della scomparsa la 19enne indossava molto probabilmente dei leggings neri e una felpa nera con scritto ‘Ultimo' in arancione, scarpe bianche e un giubbotto nero corto. La speranza è che la giovane possa essere ritrovata presto, e che qualcuno che l'abbia vista nelle ultime ore avverta i genitori, che sono molto preoccupati. Non si conoscono le cause che hanno portato Manuela Fabiani ad allontanarsi dalla sua abitazione: amici, familiari e conoscenti sperano che si tratti solo di una bravata e che la giovane decida di tornare a casa il prima possibile, scrivendo la parola fine alle angosce dei suoi cari, che non vedono l'ora di riabbracciarla.