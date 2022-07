Questa notte nel Lazio sono caduti oltre 25mila fulmini, a Roma 350 interventi della polizia locale Secondo i meteorologi, durante la notte sono caduti oltre 25mila fulmini a Roma e nel Lazio. Una perturbazione rapida, che però in pochi minuti ha provocato molti danni a causa anche delle fortissime raffiche di vento. I Castelli Romani tra le zone più colpite.

A cura di Enrico Tata

Una vera e propria tempesta di fulmini si è abbattuta su tutto il Lazio. Secondo i meteorologi, durante la notte ne sono caduti oltre 25mila. Una perturbazione rapida, che però in pochi minuti ha provocato molti danni a causa anche delle fortissime raffiche di vento. Le zone più colpite sono la zona di Guidonia, il litorale Nord e Sud di Roma, i Castelli Romani e in generale tutto il quadrante Sud di Roma.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma fanno sapere che sono stati circa 150 gli interventi effettuati dalla mezzanotte alle prime ore del mattino. Tutti dovuti alle piogge e al vento fortissimo: alberi e rami pericolanti, cornicioni o tegole divelte, insegne e pali pericolanti. Inoltre, informano in una note i pompieri, proseguono ovviamente "gli interventi ordinari di varia tipologia". A Roma in via del Torraccio di Torrenova, si legge ancora, i vigili del fuoco stanno lavorando con l'autogrù per rimuovere una ringhiera pericolante, colpita in pieno da una batteria di pannelli fotovoltaici che si sono staccati dal tetto di un edificio.

Soltanto a Roma gli agenti della polizia locale hanno effettuato 350 interventi nella notte, di cui circa 50 per incidenti. Si segnalano alberi caduti in diverse zone di Roma, dalla Collatina a Prati, dal Prenestino alla Tuscolana. Danni ingenti, come detto, anche ai Castelli Romani. "L'intensa perturbazione che ha attraversato la nostra città ha arrecato ingenti danni su strade, parchi e zone interne. Si segnalano molti alberi caduti, anche su vetture parcheggiate, cornicioni caduti, oggetti di diverso tipo sparsi lungo le strade.Molti secchi della raccolta differenziata sono a diversi metri di distanza dalle abitazioni di riferimento", informa per esempio il comune di Albano Laziale.