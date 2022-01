Quattordicenne si oppone a un matrimonio combinato: “Voglio studiare e fare il chirurgo” Una quattordicenne ha denunciato i genitori ribellandosi alla loro imposizione di volerla far sposare per forza e con un matrimonio combinato: ora entrambi sono indagati.

A cura di Alessia Rabbai

I genitori di una quattordicenne sono indagati con l'accusa dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata induzione o costrizione al matrimonio. Vittima delle violenze un'adolescente di Ostia, già allontanata negli scorsi mesi dalla casa famigliare e inserita all'interno di una struttura protetta. Nei confronti della madre e del padre, due coniugi del Bangladesh, rispettivamente di quaranta e quarantaquattro anni, il Tribunale di Roma ha imposto un'ordinanza di divieto di avvicinamento e di comunicazione alla persona offesa, misura cautelare resa esecutiva dai carabinieri della Compagnia di Ostia. Ora i genitori non potranno né contattarla telefonicamente o in altro modo, né avvicinarsi a lei. Il provvedimento è scattato a seguito delle indagini partite dalla denuncia

della vittima, che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte vessatorie e di violenza.