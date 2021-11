Ostia, 14enne non vuole indossare il burqa: madre e fratello la picchiano Ha riportato un trauma cranico con 15 giorni di prognosi una 14enne picchiata dal fratello a Ostia, perché non indossava il burqa.

A cura di Alessia Rabbai

Una ragazza di quattordici anni è stata picchiata dal fratello fino a finire in ospedale con un trauma cranico, perché non voleva indossare il burqa. L'adolescente viveva da mesi in una situazione famigliare di continua repressione e minacce, le veniva infatti ripetuto che se non si fosse comportata come volevano loro, l'avrebbero riportata in Bangladesh. La ragazza, studentessa, esausta del clima nel quale si trovava a vivere, ha preso coraggio e sabato scorso si è rivolta alle forze dell'ordine, per denunciare l'accaduto. Ad ascoltarla i carabinieri di Ostia, che hanno raccolto i dettagli del suo racconto, ne hanno informato la Procura della Repubblica e hanno avviato le indagini. La quattordicenne ha raccontato ai militari che i famigliari la obbligavano a vivere, contro la sua volontà secondo le leggi dell'Islam. Quando non le rispettava, perché magari si trovava davanti ad imposizioni che non condivideva, riceveva violenze verbali e fisiche da parte della madre e del fratello. Nell'ultimo frangente prima della denucia suo fratello, anche lui studente minorenne, di diciassette anni, l'ha aggredita, prendendola a schiaffi e a calci e spingendola contro un mobile.

La quattordicenne in ospedale con un trauma cranico

Percosse a seguito delle quali per la giovane è stato necessario ricorrere a cure mediche. La ragazza aveva ben visibili sul volto i segni dei graffi, dopo la denuncia, i carabinieri l'hanno accompagnata all'ospedale G.B Grassi di Ostia, dov'è è stata visitata dai medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso, refertandola con due settimane di prognosi per le ferite e i traumi riportati. Le hanno trovato un lieve trauma cranico. L'adolescente è stata allontanata dal suo nucleo famigliare e accolta in una casa famiglia, dove vivrà sotto protezione. I carabinieri, che indagano coordinati dalla Procura, hanno denunciato madre e fratello con l'ipotesi dei reati di maltrattamenti familiari e lesioni personali ed è al vaglio la posizione degli altri parenti.