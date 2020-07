Momenti di apprensione per una ragazza di quattordici anni scomparsa a Roma. A dare l'allarme Caterina, la mamma, che ha condiviso un post sui social network, lanciando un appello a tutti i suoi contatti di condividere le foto di sua figlia e di aiutarla a ritrovarla. "Aiutatemi, chiunque l'abbia vista chiami le forze dell'ordine". Dell'adolescente non si hanno più sue notizie dal pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio. Secondo le prime informazioni apprese la giovane si sarebbe allontanata volontariamente da una comunità in zona centro nella quale risiedeva intorno alle ore 15. La madre, appresa la notizia della sua assenza, si è rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la scomparsa della figlia. I carabinieri hanno ascoltato il suo racconto, assunto i dettagli e la descrizione della ragazza e hanno avviato le ricerche per rintracciarla.

Quattordicenne scomparsa a Roma

La quattordicenne scomparsa a Roma, secondo la descrizione fornita dalla mamma, ha capelli corti a caschetto con due ciocche tinte di rosso. L'ultima volta in cui è stata vista indossava un vestito di colore nero. Ha capelli scuri ed occhi verdi, con piercing sul viso, al setto nasale e ai lati della bocca. Sono ore di preoccupazione per i parenti della giovane, che la stanno cercando, pensando al motivo che l'abbia spinta ad allontanarsi dalla struttura e a dove possa essersi rifugiata. La speranza è che la giovane si trovi a casa di un'amica e che, contattando tutte le sue conoscenze più strette in città, i famigliari e i carabinieri possano ritrovarla il prima possibile.