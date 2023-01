Quanto costano i biglietti per il concerto per la pace in Vaticano trasmesso su Canale 5 Il primo gennaio alle ore 21.30, per la Giornata Mondiale della Pace, Canale 5 trasmette il Concerto di Natale in Vaticano: ecco gli ospiti e gli artisti.

A cura di Beatrice Tominic

Federica Panicucci alla conduzione del Concerto di Natale anche quest’anno. Foto dal sito ufficiale, scattata durante l’evento del 2021.

Andrà in onda su Canale Cinque il primo gennaio 2023 alle ore 21.30, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, il Concerto di Natale in Vaticano 2022 registrato il 17 dicembre scorso all'Auditorium Conciliazione di Roma.

Qualsiasi persona fosse interessata ad assistere alla rassegna musicale, ha potuto acquistare il proprio biglietto online o nelle rivendite autorizzate. Ecco il costo dei biglietti all'Auditorium Conciliazione di Roma:

240 euro per la seconda poltrona;

108 euro in galleria.

La mappa del piano terra dell’Auditorium della Conciliazione. Al secondo piano si trova l’area ristoro, con bar e ristorante.

L'Auditorium della Conciliazione si trova al civico 4 di via della Conciliazione, nel cuore di Roma, a pochi passi da San Pietro. Da sempre luogo di cultura, negli ultimi anni si è riscoprendo centro per eventi: con la sua sala plenaria da 1763 posti e le tecnologie innovative, viene scelto per numerosi spettacoli teatrali e, per un periodo, ha ospitato anche le serate di premiazione dei David di Donatello.

Quella del 2022 è la trentesima edizione dell'evento: a condurre, come negli ultimi anni, resta Federica Panicucci. Sul palco, dalla prima edizione del 1993, inaugurata con la presenza, fra gli altri, di Lucio Dalla e Angelo Branduardi, sono saliti artisti e artiste di fama internazionale.

Lucio Dalla durante la prima edizione del Concerto di Natale in Vaticano nel 1993, foto dal sito ufficiale.

In questa trentesima edizione, in particolare, si esibiscono: Aka7even, Amy Lee degli Evanescence, Cristina D’Avena, Darin, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Hevia, Jimmy Sax, Josè Carreras, Kayma, Neri Marcorè, Orietta Berti, Riccardo Cocciante, Il Piccolo coro “Le Dolci Note”, Vincent Bohanan & Soud of victory Gospel choir. Prendono parte alla rassegna anche Bianca Guaccero, Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta, con le personalità sportive di Chiara Vingione, Fiona May e Marcell Jacobs.