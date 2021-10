Quanto costa mangiare al ristorante Aroma di Giuseppe di Iorio a Roma: menu e prezzi Quanto costa mangiare al ristorante Aroma di Roma, che ha una terrazza con una vista mozzafiato sul Colosseo. Lo chef Giuseppe di Iorio propone alcuni menu degustazione (con prezzi che vanno dai 110 ai 190 euro, bevande escluse) e alcuni piatti speciali alla carta. Capesante con salicornia e pescanoce e ricciola marinata, mango e avocado, sono due delle tante creazioni dello chef.

Lo chef Di Iorio sulla terrazza del ristorante Aroma

Una terrazza da favola con una vista mozziafiato sul Colosseo e sul ‘Cupolone' è uno dei punti di forza del ristorante Aroma di Roma, che si trova all'interno del bellissimo Palazzo Manfredi. Ma un'altra carta vincente del locale è la cucina creativa di chef Giuseppe di Iorio, premiata con una stella Michelin dalla prestigiosa guida francese. "Se il nome è un omaggio alla città e agli aromi della cucina mediterranea che qui viene servita insieme a specialità locali, lo chef di Iorio non manca – tuttavia – di condire i suoi piatti con un tocco di creatività", si legge sulla prestigiosa guida. Negli scorsi giorni le cronache hanno parlato del ristorante di chef Di Iorio perché la star statunitense Angelina Jolie ha cenato da Aroma durante la sua permanenza a Roma per la Festa del Cinema.

Menù e prezzi del ristorante di Giuseppe di Iorio a Roma

Questi i menu e i piatti del ristorante Aroma. Ricordiamo, però, che la cena richiede un abbigliamento "casual elegante". Gli ospiti sono pregati "di indossare pantaloni lunghi e camicia. Non sono permessi pantaloni corti, camicie senza maniche e sandali infradito".

Menu degustazione

Menu Corinzio – 190 euro

Capesante con salicornia e pescanoce

Uovo morbido, cipolla rossa, provolone e the verde

Tagliolino alla mozzarella, acciuga e bottarga

Risotto con spugnole, quaglia e parmigiano stravecchio

Pezzogna, bietoline ai tre colori e calamaretti croccanti

Anatra, frutti rossi e insalatina agrodolce

Variazione di cioccolato, mousse fondente e gelato stracciatella

Menu Ionico – 160 euro

Ricciola marinata, mango e avocado

Triglia alla melanzana su crema di provola affumicata

Paccheri, cipolla di Giarratana, caviale e limone

Filetto di vitello farcito con zucchine romane, stracciatella e basilico

Cremoso al caffè e cioccolato bianco, gelato variegato al latte e caffè

Menu Dorico – 140 euro

Culatello di Zibello, fichi e caprino

Tacconella al pomodoro affumicato, gamberi e mandorle

Baccalà, olive e capperi con acqua di pomodoro

Gelée di ananas, granita di pesca, sorbetto al lampone e salsa albicocca

Smart Menu – Due portate a scelta più il dolce 110 euro

Menu alla carta

Piatti della tradizione

La nostra Amatriciana

Carbonara “shakerata” “Shaken”

Piatto della tradizione in aggiunta al menu degustazione Traditional dish in addition to the tasting menu 35 €

Piatti special

Astice blu del Mediterraneo 120 euro

Entrecote di wagyu 140 euro

Piatto special in aggiunta o sostituzione ad una portata del menu degustazione 80€

Dessert 25 euro

Gelée di ananas, granita di pesca, sorbetto al lampone e salsa albicocca

Variazione di cioccolato, mousse fondente e gelato stracciatella

Cremoso al caffè e cioccolato bianco, gelato variegato al latte e caffè

Soufflé alla vaniglia con gelato agli agrumi

Soufflé al cioccolato con gelato allo zenzero

Selezione dei caffè 12 euro