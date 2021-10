La cena ‘stellata’ di Angelina Jolie a Roma: il menu scelto dall’attrice L’attrice statunitense Angelina Jolie, a Roma per la Festa del Cinema, si è concessa una cena ‘stellata’ al ristorante una stella Michelin ‘Aroma’. Lo chef è Giuseppe Di Iorio, che ieri sera ha postato una fotografia scattata in compagnia proprio della star del cinema, ospite del ristorante che offre una terrazza con uno strepitoso affaccio sul Colosseo.

A cura di Enrico Tata

Lo chef del ristorante Aroma, Di Iorio, e Angelina Jolie

L'attrice statunitense Angelina Jolie è a Roma per partecipare alla Festa del Cinema. Con il suo abito argentato ha incantato il red carpet della manifestazione cinematografica che si è tenuta all'Auditorium Parco della Musica. Ieri sera si è concessa una cena ‘stellata' in uno dei ristoranti più chic della Capitale. Si tratta di ‘Aroma', che ha una terrazza con uno spettacolare affaccio sul Colosseo. Solo per questo, varrebbe il prezzo della cena, ma a completare l'offerta del locale ci sono anche le creazioni gastronomiche dello chef Giuseppe Di Iorio, che ieri sera ha postato una fotografia scattata in compagnia proprio di Angelina Jolie, ospite del ristorante. L'attrice statunitense ha cenato con una vista mozzafiato sul monumento più famoso del mondo, assaggiando i piatti creati dallo chef, premiato con una stella Michelin.

La Guida Michelin recensisce così Aroma:

"È la nuovissima cucina completamente a vista a dare il benvenuto agli ospiti che raggiungono questo incantevole roof con affaccio sulla Città Eterna, dal Colosseo sino al cupolone. Se il nome è un omaggio alla città e agli aromi della cucina mediterranea che qui viene servita insieme a specialità locali, lo chef Giuseppe di Iorio non manca – tuttavia – di condire i suoi piatti con un tocco di creatività.

Cosa ha mangiato Angelina Jolie: il menù di Aroma

Stando a quanto riporta Leggo, chef Di Iorio ha proposto ad Angelina Jolie Per Angelina un menu a base di insalata mista, con melograno e noce pecan, parmigiana di melanzane e un classico spaghetto pomodoro e basilico. Di secondo, ombrina con salsa chiodata e peperoni arrosto. A finire un classicissimo tiramisù.

Qeste sono invece alcune proposte di uno dei menù degustazione di Aroma, che costa 160 euro a persona: Ricciola marinata, mango e avocado Marinated amberjack, mango and avocado, Triglia alla melanzana su crema di provola affumicata, Paccheri, cipolla di Giarratana, caviale e limone.

Lo chef di Aroma, Giuseppe Di Iorio

Lo chef di Aroma, Giuseppe Di Iorio, ha postato una fotografia insieme ad Angelina Jolie e ha scritto su Instagram: "La pandemia ci ha diviso, ma ora siamo tornati finalmente insieme". Origini romane e calabresi, Di Iorio ha lavorato al ristorante Margutta e poi al Londra, all'Hyde Park Hotel. Quanto è tornato a Roma, ha lavorato all'Hotel Inghilterra al Parco dei Principi, poi al ristorante Mirabelle e infine al ristorante Aroma, con la sua terrazza spettacolare sul Colosseo.

La terrazza di Aroma affacciata sul Colosseo

Angelina Jolie a Roma per la Festa del Cinema

Angelina Jolie ha presentato a Roma il nuovo film che la vede come protagonista. Si tratta di Eternals, ultima pellicola dell'universo Marvel, diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland. L'attrice americana ha incontrato la stampa e poi ha sfilato sul red carpet insieme alle sue figlie, Shiloh e Zahara.