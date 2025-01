video suggerito

Quante ore all'anno perdiamo nel traffico di Roma: più che a Milano, meno di Parigi e Londra i risultati dell'edizione 2024 del Global Traffic Scorecard di Inrix: Roma è la quarta città europea più trafficata, la sedicesima a livello globale.

A cura di Enrico Tata

Quante ore perdiamo a causa del traffico di Roma ogni anno? Secondo i risultati dell'edizione 2024 del Global Traffic Scorecard di Inrix, meno delle ore che si perdono a Parigi e a Londra, ma più di quelle che si perdono a Berlino o a Milano. La Capitale occupa il sedicesimo posto nella classifica delle città più trafficate al mondo, quarto posto in Europa. Rispetto allo scorso anno, la città di Roma perde una posizione.

Quante ore perde ogni romano a causa del traffico di Roma

Al primo posto di questa classifica c'è Istanbul, seguita da New York e Chicago. Al quarto posto Città del Messico e al quinto e al sesto le prime città europee, Londra e Parigi. Nel 2024 a Roma ogni guidatore perde complessivamente 71 ore all'anno a causa del traffico. Nel 2023 erano 69 e, quindi, c'è stato un incremento del 3 per cento. La velocità media nel centro città è di 15 miglia all'ora, cioè 24 chilometri all'ora.

Per fare un paragone, a New York le ore perse nel traffico ogni anno, secondo il Global Traffic Scorecard di Inrix, sono addirittura 102. Le ore perse a Milano, invece, sono 64.

In generale, si legge sullo studio di Inrix, "la congestione del traffico a livello globale è aumentata nel 2024, poiché i lavoratori sono tornati in ufficio negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale, mentre i prezzi del carburante sono diminuiti. Su 945 aree urbane analizzate, 520 hanno registrato una crescita del traffico rispetto al 2023 (268 hanno avuto un calo, 157 non hanno subito variazioni), tuttavia questa crescita ha rallentato in molte zone".

Le città più trafficate del mondo e in Europa

Roma è al sedicesimo posto tra le città più trafficate del mondo e al quarto posto in Europa. In grassetto le città europee.

Istanbul TUR New York City NY USA Chicago IL USA Mexico City MEX London GBR Paris FRA Jakarta IDN Los Angeles CA USA Cape Town ZAF Brisbane AUS Bangkok THA Boston MA USA Philadelphia PA USA Miami FL USA Dublin IRL Rome ITA Houston TX USA Brussels BEL Atlanta GA USA Warsaw PL