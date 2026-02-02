Quando torna l’acqua a Roma Est: strade allagate e scuole chiuse, intervento ancora in corso

La polizia locale sul posto

Dopo quasi sette ore, Roma Est è ancora senza acqua a causa di una tubatura rotta nella zona fra Tor Tre Teste e Tor Sapienza. Non appena arrivata la notizia, sono scattati i lavori che continuano ancora senza sosta. Nel frattempo continua la sospensione idrica in tutto il quadrante tanto che il presidente del V Municipio Mauro Caliste è stato costretto a chiudere le scuole interessate dalla conduttura, lungo la via Prenestina fino a piazza Lodi.

Difficile dire quando la situazione tornerà alla normalità: l'obiettivo, come ha ribadito il presidente di Municipio, è riuscire a ripristinare l'erogazione dell'acqua già dal pomeriggio, al più tardi in serata. "Cinque squadre di Acea sono all’opera per ripristinare la condotta – ha fatto sapere con una comunicazione sui social – Il danno è di notevole entità essendo una condotta principale dell’asse della Prenestina".

Allagamenti sulla Prenestina per un tubo rotto: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, quando la tubatura che attraversa una struttura privata si è rotta. La rottura è avvenuta fra Tor Tre Teste e Tor Sapienza, all'interno di una struttura privata attraversata dai tubi. Non appena scattato l'allarme, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i tecnici di Acea che si sono subito messi al lavoro per cercare di riparare il danno e ripristinare l'erogazione dell'acqua nel minor tempo possibile.

"I lavori sono ancora in corso – ha spiegato il presidente del V Municipio, Mauro Caliste – Soprattutto nella struttura in cui, per la rottura del tubo, ogni secondo sono andati persi circa 75 litri d'acqua, per un totale di oltre 50mila litri".

L’allagamento nella struttura in cui si è rotto un tubo.

Quando torna l'acqua a Roma Est

Nel frattempo i lavori proseguono nel quadrante di Roma Est. Sul posto, oltre ai caschi bianchi che stanno gestendo la viabilità della zona, anche i vigili del fuoco e soprattutto i tecnici Acea che stanno lavorando senza sosta per cercare di far tornare regolare la situazione. Secondo quanto spiegato dal presidente del V Municipio di Roma, Mauro Caliste, l'auspicio è quello di riuscire a ripristinare l'erogazione dell'acqua già dal pomeriggio, al più tardi in serata.

Foto da Facebook: Mauro Caliste

Niente acqua sulla Prenestina: l'elenco della scuole chiuse

A causa dei disagi, il Municipio ha fatto sapere che alcune scuole restano chiuse. Si tratta di scuole dell'infanzia e asili nidi che si trovano soprattutto nell'asse di via Prenestina fino a piazza Lodi e sono:

Birago;

Deledda;

Giulio Cesare;

I Bambini Nel Mondo;

L'Albero dei Bambini;

L'Ape Birichina – infanzia;

M.Romiti;

Marcucci;

Pisacane;

Toti;

Trilussa;

Beccadelli;

I Bimbi dell'Arcobaleno;

Il Bosco Incantato;

Il Casale dei Bambini;

Il Piccolo Giardino dei Colori;

L'Albero Azzurro;

L'APe Birichina – nido;

Magnolia;

Pettirosso.

Autobotti a Roma Est: l'elenco delle vie con il servizio

Per cercare di ovviare ai disagi dovuti dalla rottura del tubo, è stato previsto un servizio di autobotti da parte di Acea. Per casi i effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Nel frattempo, però, l'attivazione di autobotti è stata richiesta anche per piazza Cardinali, intanto è già presente a questi indirizzi: