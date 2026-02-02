Quando torna l’acqua a Roma Est: strade allagate e scuole chiuse, intervento ancora in corso
Dopo quasi sette ore, Roma Est è ancora senza acqua a causa di una tubatura rotta nella zona fra Tor Tre Teste e Tor Sapienza. Non appena arrivata la notizia, sono scattati i lavori che continuano ancora senza sosta. Nel frattempo continua la sospensione idrica in tutto il quadrante tanto che il presidente del V Municipio Mauro Caliste è stato costretto a chiudere le scuole interessate dalla conduttura, lungo la via Prenestina fino a piazza Lodi.
Difficile dire quando la situazione tornerà alla normalità: l'obiettivo, come ha ribadito il presidente di Municipio, è riuscire a ripristinare l'erogazione dell'acqua già dal pomeriggio, al più tardi in serata. "Cinque squadre di Acea sono all’opera per ripristinare la condotta – ha fatto sapere con una comunicazione sui social – Il danno è di notevole entità essendo una condotta principale dell’asse della Prenestina".
Allagamenti sulla Prenestina per un tubo rotto: cosa è successo
I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, quando la tubatura che attraversa una struttura privata si è rotta. La rottura è avvenuta fra Tor Tre Teste e Tor Sapienza, all'interno di una struttura privata attraversata dai tubi. Non appena scattato l'allarme, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i tecnici di Acea che si sono subito messi al lavoro per cercare di riparare il danno e ripristinare l'erogazione dell'acqua nel minor tempo possibile.
"I lavori sono ancora in corso – ha spiegato il presidente del V Municipio, Mauro Caliste – Soprattutto nella struttura in cui, per la rottura del tubo, ogni secondo sono andati persi circa 75 litri d'acqua, per un totale di oltre 50mila litri".
Quando torna l'acqua a Roma Est
Nel frattempo i lavori proseguono nel quadrante di Roma Est. Sul posto, oltre ai caschi bianchi che stanno gestendo la viabilità della zona, anche i vigili del fuoco e soprattutto i tecnici Acea che stanno lavorando senza sosta per cercare di far tornare regolare la situazione. Secondo quanto spiegato dal presidente del V Municipio di Roma, Mauro Caliste, l'auspicio è quello di riuscire a ripristinare l'erogazione dell'acqua già dal pomeriggio, al più tardi in serata.
Niente acqua sulla Prenestina: l'elenco della scuole chiuse
A causa dei disagi, il Municipio ha fatto sapere che alcune scuole restano chiuse. Si tratta di scuole dell'infanzia e asili nidi che si trovano soprattutto nell'asse di via Prenestina fino a piazza Lodi e sono:
- Birago;
- Deledda;
- Giulio Cesare;
- I Bambini Nel Mondo;
- L'Albero dei Bambini;
- L'Ape Birichina – infanzia;
- M.Romiti;
- Marcucci;
- Pisacane;
- Toti;
- Trilussa;
- Beccadelli;
- I Bimbi dell'Arcobaleno;
- Il Bosco Incantato;
- Il Casale dei Bambini;
- Il Piccolo Giardino dei Colori;
- L'Albero Azzurro;
- L'APe Birichina – nido;
- Magnolia;
- Pettirosso.
Autobotti a Roma Est: l'elenco delle vie con il servizio
Per cercare di ovviare ai disagi dovuti dalla rottura del tubo, è stato previsto un servizio di autobotti da parte di Acea. Per casi i effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Nel frattempo, però, l'attivazione di autobotti è stata richiesta anche per piazza Cardinali, intanto è già presente a questi indirizzi:
- Piazza del Pigneto;
- Via del Pigneto (fronte giardino Galafati);
- Piazza Roberto Malatesta;
- Via Filarete (altezza Via Galeazzo Alessi);
- Via della Stazione Prenestina;
- Via Rovigo d’Istria (adiacente mercato);
- Via Davide Campari (parcheggio fronte chiesa S. Tommaso d’Aquino).