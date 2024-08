video suggerito

Quando finisce il caldo a Roma, i meteorologi concordano sulla data del 4 settembre Secondo i meteorologi la data da segnare sul calendario per la fine del caldo africano e torrido a Roma è quella di mercoledì 4 settembre 2024. Fino ad allora continuerà ad imperversare l’anticiclone Caronte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un'estate che sembra non finire mai. E le previsioni per una ‘rottura' del caldo vengono posticipate di giorno in giorno da settimane. Sembrava che il 1 settembre potesse essere una data da segnare con il circoletto rosso per la fine del caldo africano a Roma. E invece, secondo le ultime previsioni dei meteorologi, l'anticiclone insisterà sulla Capitale per altri sette giorni a partire da oggi. Le massime, è vero, dovrebbero scendere a 33/34 gradi già a partire da domenica 1 e lunedì 2 settembre, ma l'arrivo di un fronte perturbato è previsto soltanto per mercoledì 4 settembre.

Quel giorno nella Capitale l'arrivo di forti piogge dovrebbe portare a un vero e proprio crollo delle temperature, con le massime che dovrebbero scendere fino a 26 gradi. Fino ad allora, però, il caldo continuerà a imperversare. Il temporale estivo di ieri pomeriggio ha donato qualche ora di sollievo dal caldo asfissiante ai romani, ma già a partire da domani, giovedì 29 agosto, le temperature torneranno a salire e sabato potremmo registrare le massime arrivare fino a 36 gradi. Sarà l'ultima fiammata dell'estate 2024? Nessuno può saperlo e anche sulla faccenda del 4 settembre per il momento non ci sono conferme certe, ma soltanto ipotesi.

Secondo le analisi di Lorenzo Tredici, meteorologo del sito ILMeteo.it, è confermata nei prossimi giorni"la nuova prepotente espansione dell’anticiclone Caronte con caldo africano previsto per altri 7 giorni. Almeno fino all’inizio di Settembre il termometro salirà in molte zone del Paese oltre i 35-37°C con picchi di 39°C specie in Sardegna e Puglia".

Ancora, spiega l'esperto, "da giovedì fino a domenica 1 Settembre il caldo aumenterà e i temporali diminuiranno: gli ultimi acquazzoni sono attesi intorno allo Stretto di Messina fino a Venerdì, poi il weekend sarà tipico del Solleone".

E poi? Come anticipato, c'è la speranza del 4 settembre: secondo gli ultimi dati dei modelli meteo, infatti, è probabile il "crollo di tutto questo super caldo anomalo durante la prossima settimana: al momento, sembra che una profonda perturbazione atlantica possa ‘entrare a gamba tesa’ da Mercoledì 4 Settembre portando un crollo termico e secchiate di acqua. Questa è una tendenza da confermare".