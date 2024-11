video suggerito

Qualità della vita, sorpresa Roma nella classifica 2024: sale 9 posizioni grazie al Turismo Balzo in avanti della provincia di Roma nella classifica sulla qualità della vita 2024: la Capitale sale al 24esimo posto nel 2024 dopo il 33esimo posto fatto registrare nel 2023 e il 53esimo del 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Roma scala ben 9 posizioni in un anno nell'Indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, realizzata dal quotidiano Italia Oggi. La Capitale sale al 24esimo posto nel 2024 dopo il 33esimo posto fatto registrare nel 2023 e il 53esimo del 2022. In soli due anni, quindi, la provincia di Roma ha scalato 29 posizioni. A trainare la crescita è il settore del turismo, che non veniva preso in esame nelle indagini degli scorsi anni. La provincia di Roma resta stabile in quasi tutte le categorie analizzate, ma perde posizioni in quelle della popolazione e del reddito e ricchezza e guadagna posizioni in quella della salute.

Roma 24esima: bene nel turismo, male in sicurezza

Nella nuova categoria del turismo Roma è al quarto posto, dietro solo a Bolzano, Rimini e Trieste. La provincia di Roma è al 71esimo posto per quanto riguarda l'ambiente, più due posizioni rispetto allo scorso anno, è al settimo posto nell'istruzione, più uno rispetto al 2023, e 63esima (più uno rispetto allo scorso anno) nel settore del lavoro.

Nella categoria della popolazione, la provincia di Roma perde sette posizioni in un anno e si classifica al 25esimo posto, e perde ben 12 posizioni nella categoria reddito, al 52esimo posto. Bel salto in avanti, invece, per quanto riguarda la salute, più 14 posizioni in un anno e 14esimo posto. Resta in fondo alla classifica per quanto riguarda la sicurezza, 102esimo posto su 107, più una posizione.

Classifica qualità della vita 2024, le prime 30 province

Ecco la classifica delle prime 30 province per qualità della vita in Italia secondo l'indagine realizzata da Italia Oggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, giunta alla 26esima edizione:

Milano Bolzano Monza Bologna Trento Padova Verona Firenze Pordenone Parma Ravenna Brescia Vicenza Trieste Bergamo Forlì-Cesena Modena Udine Reggio Emilia Venezia Treviso Aosta Torino Roma Cremona Gorizia Ferrara Cuneo Siena Ancona