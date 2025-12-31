Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 31 dicembre e il primo gennaio 2026 a Roma

Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma, per la spesa di Capodanno 2026 per il Veglione del 31 dicembre e il 1 gennaio.

A Capodanno 2026 supermercati e centri commerciali anche a Roma modificano gli orari di apertura, con chiusure anticipate o chiusure per l'intero arco della giornata, per permettere anche ai dipendenti di festeggiare il nuovo anno con il Veglione del 31 dicembre 2025 e di godersi il primo gennaio. Orari e aperture possono variare da punto vendita a punto vendita, anche della stessa catena, dunque consigliamo di consultare sempre prima il sito dell'esecizio commerciale specifico che interessa e accertarsi dell'orario, per non rischiare di spostarsi e di trovare chiuso.

Il 31 dicembre in genere sia supermercati che centri commerciali a Roma restano aperti per permettere ai clienti anche gli acqsuiti delle ultime ore prima del cenone dell'ultimo dell'anno, ma con chiusura anticipata, per consenire ai dipendenti di godersi l'arrivo del nuovo anno, sedersi a tavola con amici e parenti e prepararsi al meglio al conto alla rovescia di mezzanotte. Il primo gennaio 2026 invece la maggior parte dei supermercati e dei centri commerciali a Roma resterà chiusa. Per quanto riguarda invece l'apertura di cinema e punti ristoro all'interno di centri commericali, l'orario è a discrezione della singola attività, dunque è meglio sempre controllare il caso specifico.

Quali sono i principali supermercati aperti a il 31 dicembre e primo gennaio 2026 a Roma

Ecco l'elenco delle principali catene di supermercati a Roma con le chiusure e gli orari di apertura che seguiranno il 31 dicembre e 1 gennaio in occasione di Capodanno 2026. Gli orari possono variare da punto vendita a punto vendita, dunque prima di recarsi al supermercato verificare sempre l'orario online dell'esercizio commerciale dove s'intende fare spesa.

Conad – 31 dicembre: aperti con orario ridotto (8–19/20); 1° gennaio: alcuni punti centrali aperti la mattina, la maggior parte chiusa.

– 31 dicembre: aperti con orario ridotto (8–19/20); 1° gennaio: alcuni punti centrali aperti la mattina, la maggior parte chiusa. Coop/Ipercoop – 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (19–20); 1° gennaio: chiusi.

– 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (19–20); 1° gennaio: chiusi. Esselunga – 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (19–20); 1° gennaio: chiusi.

– 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (19–20); 1° gennaio: chiusi. P am/Pam Local – 31 dicembre: aperti con orario ridotto; 1° gennaio: alcuni Pam Local aperti la mattina, supermercati chiusi.

– 31 dicembre: aperti con orario ridotto; 1° gennaio: alcuni Pam Local aperti la mattina, supermercati chiusi. Lidl – 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (18–19); 1° gennaio: chiusi.

– 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (18–19); 1° gennaio: chiusi. Famila – 31 dicembre: aperti con orario ridotto; 1° gennaio: chiusi.

– 31 dicembre: aperti con orario ridotto; 1° gennaio: chiusi. MD – 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (18–19); 1° gennaio: chiusi.

– 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (18–19); 1° gennaio: chiusi. Aldi – 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (18–19); 1° gennaio: chiusi.

– 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (18–19); 1° gennaio: chiusi. NaturaSì – 31 dicembre: aperti con orario ridotto (chiusura 18–19); 1° gennaio: generalmente chiusi, possibili eccezioni centrali.

– 31 dicembre: aperti con orario ridotto (chiusura 18–19); 1° gennaio: generalmente chiusi, possibili eccezioni centrali. Triscount – 31 dicembre: aperti con orario ridotto; 1° gennaio: chiusi.

– 31 dicembre: aperti con orario ridotto; 1° gennaio: chiusi. Panorama – 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (19–20); 1° gennaio: chiusi.

– 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (19–20); 1° gennaio: chiusi. Decò – 31 dicembre: aperti con orario ridotto; 1° gennaio: quasi tutti chiusi.

– 31 dicembre: aperti con orario ridotto; 1° gennaio: quasi tutti chiusi. Todis – 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (18–19); 1° gennaio: chiusi.

– 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (18–19); 1° gennaio: chiusi. Eurospin – 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (18–19); 1° gennaio: chiusi.

– 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (18–19); 1° gennaio: chiusi. Pewex – 31 dicembre: aperti con orario ridotto; 1° gennaio: chiusi.

– 31 dicembre: aperti con orario ridotto; 1° gennaio: chiusi. Tuodì – 31 dicembre: aperti con chiusura anticipata (18–19); 1° gennaio: chiusi.

Gli orari dei più grandi centri commerciali di Roma a il 31 dicembre e primo gennaio 2026

L'elenco dei più grandi centri commerciali di Roma aperti e chiusi, con gli orari di apertura il 31 dicembre 2025 e primo gennaio 2026.