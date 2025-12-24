Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2025 a Roma
I supermercati a Roma il 24, 25 e 25 dicembre seguono orari diversi rispetto a solito. I romani impegnati con la corsa all'ultimo regalo devono pensare anche alla spesa del cenone della Vigilia, del prazo di Natale e per Santo Stefano, quando si riuniranno con i parenti intorno alla tavola imbandita. Numerosi supermercati a Roma restano aperti anche il 24 dicembre, giorno di Vigilia, così come anche i maggiori centri commerciali di Roma.
A Natale la maggior parte dei supermercati e i principali centri commerciali di Roma resteranno chiusi. Il 26 dicembre (Santo Stefano) alcuni riapriranno con orario regolare, altri resteranno chiusi o avranno aperture ridotte. Ecco gli orari di apertura previsti dalle varie catene. È comunque consigliato di verificare gli orari del singolo punto vendita.
Quali sono i principali supermercati aperti a Natale e Santo Stefano a Roma
- Conad: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre aperture ridotte (9:00‑13:00) in alcuni punti vendita
- Coop (Ipercoop e supermercati): 25 dicembre chiuso; 26 dicembre orario ridotto (9:00‑13:00) in alcuni ipermercati
- Esselunga: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre chiuso
- Pam: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre aperture ridotte (9:00‑13:00) in alcuni punti vendita
- Lidl: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre apertura con orario domenicale (9:00‑13:00), non ovunque
- Famila: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre: apertura ridotta (9:00‑13:00)
- MD: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre: apertura ridotta (9:00‑13:00)
- Aldi: 25 dicembre chiuso 26 dicembre apertura con orario domenicale (9:00‑13:00)
- Natura Sì: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre: la maggior parte chiusi, alcuni aperti con orario ridotto
- Triscount: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre apertura ridotta (9:00‑13:00)
- Panorama: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre: apertura ridotta (9:00‑13:00)
- Decò: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre: apertura ridotta (in genere 9:00‑13:00), ma varia da punto vendita a punto vendita
- Todis: chiuso il 25 dicembre, apertura ridotta il 26 dicembre.
- Eurospin: chiuso il 25 dicembre, apertura ridotta il 26 dicembre
- Pewex: chiuso il 25 dicembre, apertura ridotta il 26 dicembre
- Tuodì: chiuso il 25 dicembre, apertura ridotta il 26 dicembre
Gli orari dei più grandi centri commerciali di Roma a Natale e Santo Stefano
- Porta di Roma: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre aperto (galleria 10:00‑22:00; ristorazione fino alle 23:00; Spazio Conad chiuso)
- Euroma2: 25 dicembre chiuso (negozi, ristorazione e ipermercato); 26 dicembre: aperto (negozi 10:00‑21:00; ristorazione 10:00‑22:00; ipermercato chiuso)
- RomaEst: 25 dicembre: chiuso; 26 dicembre: aperto (galleria e negozi con orario regolare, circa 10:00‑21:00)
- Parco Leonardo: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre: chiuso
- Maximo Shopping Center: 25 dicembrechiuso; 26 dicembre aperto (galleria 10:00‑21:00; ristorazione fino alle 23:00; supermercato e bar aperti con orario regolare)
- GranRoma (Prenestina Bis): 25 dicembre chiuso; 26 dicembre chiuso
- Cinecittà Due: 25 dicembre: chiuso; 26 dicembre: chiuso
- La Romanina: 25 dicembre: chiuso; 26 dicembre: chiuso