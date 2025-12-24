Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2025 a Roma

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

La maggior parte dei supermercati e dei centri commerciali di Roma chiudono per Natale, il 25 dicembre, e Santo Stefano, 26 dicembre. Ecco gli orari di quelli che rimangono aperti per il periodo natalizio 2025.

I supermercati a Roma il 24, 25 e 25 dicembre seguono orari diversi rispetto a solito. I romani impegnati con la corsa all'ultimo regalo devono pensare anche alla spesa del cenone della Vigilia, del prazo di Natale e per Santo Stefano, quando si riuniranno con i parenti intorno alla tavola imbandita. Numerosi supermercati a Roma restano aperti anche il 24 dicembre, giorno di Vigilia, così come anche i maggiori centri commerciali di Roma.

A Natale la maggior parte dei supermercati e i principali centri commerciali di Roma resteranno chiusi. Il 26 dicembre (Santo Stefano) alcuni riapriranno con orario regolare, altri resteranno chiusi o avranno aperture ridotte. Ecco gli orari di apertura previsti dalle varie catene. È comunque consigliato di verificare gli orari del singolo punto vendita.

Quali sono i principali supermercati aperti a Natale e Santo Stefano a Roma

Conad: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre aperture ridotte (9:00‑13:00) in alcuni punti vendita

Coop (Ipercoop e supermercati): 25 dicembre chiuso; 26 dicembre orario ridotto (9:00‑13:00) in alcuni ipermercati

Esselunga: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre chiuso

Pam: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre aperture ridotte (9:00‑13:00) in alcuni punti vendita

Lidl: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre apertura con orario domenicale (9:00‑13:00), non ovunque

Famila: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre: apertura ridotta (9:00‑13:00)

MD: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre: apertura ridotta (9:00‑13:00)

Aldi: 25 dicembre chiuso 26 dicembre apertura con orario domenicale (9:00‑13:00)

Natura Sì: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre: la maggior parte chiusi, alcuni aperti con orario ridotto

Triscount: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre apertura ridotta (9:00‑13:00)

Panorama: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre: apertura ridotta (9:00‑13:00)

Decò: 25 dicembre chiuso; 26 dicembre: apertura ridotta (in genere 9:00‑13:00), ma varia da punto vendita a punto vendita

Todis : chiuso il 25 dicembre, apertura ridotta il 26 dicembre.

Eurospin : chiuso il 25 dicembre, apertura ridotta il 26 dicembre

Pewex : chiuso il 25 dicembre, apertura ridotta il 26 dicembre

Tuodì: chiuso il 25 dicembre, apertura ridotta il 26 dicembre

Gli orari dei più grandi centri commerciali di Roma a Natale e Santo Stefano