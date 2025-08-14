Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Ferragosto 2025 a Roma

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Molti supermercati e centri commerciali di Roma resteranno aperti anche venerdì 15 agosto 2025, giorno di Ferragosto. Ecco gli orari dei principali marchi presenti nella Capitale.

Avete dimenticato qualcosa per Ferragosto? Qualcosa per il pranzo, per la merenda al mare, per la grigliata? Molti supermercati di Roma saranno aperti anche venerdì 15 agosto 2025. I punti vendita di diversi marchi non chiuderanno neanche in questa giornata di festa e anche qualche centro commerciale resterà aperto ai clienti.

Quali sono i principali supermercati aperti a Ferragosto a Roma

Questi gli orari dei principali marchi di supermercati aperti per Ferragosto a Roma:

Carrefour : resteranno aperti diversi supermercati. Per esempio, il Carrefour di via Casilina resterà aperto 24 ore su 24. L'ipermercato di via Schiavonetti, Tor Vergata, resterà aperto dalle 9 alle 20. Dalle 8 alle 20 resterà invece aperto l'ipermercato di via della Bufalotta. Gli altri orari sono disponibili sul sito di Carrefour.

: resteranno aperti diversi supermercati. Per esempio, il Carrefour di via Casilina resterà aperto 24 ore su 24. L'ipermercato di via Schiavonetti, Tor Vergata, resterà aperto dalle 9 alle 20. Dalle 8 alle 20 resterà invece aperto l'ipermercato di via della Bufalotta. Gli altri orari sono disponibili sul sito di Carrefour. Conad: molti supermercati Conad saranno chiusi a Roma. Resterà aperto, per esempio, il Conad Superstore di via Della Cecchignola, ma soltanto dalle 8:00 – 14:00. C'è un sito dedicato con tutti gli orari.

Esselunga: resterà aperto lo store di via Prenestina, dalle 8 alle 20 e resterà aperto anche il supermercato di viale Liegi, dalle 8 alle 14.

Pewex: dovrebbero restare aperti i supermercati Pewex il giorno di Ferragosto. Sul sito non c'è alcuna indicazione in merito a chiusure.

Pim: non sono previste chiusure, almeno stando a quanto riporta il sito, per i supermercati Pim, Iperfamily e Agorà.

Pam: resteranno aperti quasi tutti i supermercati Pam e Panorama e osserveranno l'orario dalle 8 alle 21.

Gli orari dei centri commerciali più grandi di Roma per Ferragosto 2025

Ecco i principali centri commerciali di Roma che resteranno aperti a Ferragosto 2025 e quelli che, invece, saranno chiusi:

Roma Est : chiuso venerdì 15 agosto, area food aperta a discrezione del singolo ristorante. Uci Cinema aperto.

: chiuso venerdì 15 agosto, area food aperta a discrezione del singolo ristorante. Uci Cinema aperto. Aura : resterà aperto il supermercato Pam dalle 8.00 alle 21.00, i negozi della galleria dalle 9.30 alle 21.00, l'area food dalle 9.00 alle 23.00

: resterà aperto il supermercato Pam dalle 8.00 alle 21.00, i negozi della galleria dalle 9.30 alle 21.00, l'area food dalle 9.00 alle 23.00 Porta di Roma : il centro commerciale resterà chiuso

: il centro commerciale resterà chiuso Maximo : resterà chiuso, ma per Ferragosto, ma le attività di ristorazione avranno apertura facoltativa.

: resterà chiuso, ma per Ferragosto, ma le attività di ristorazione avranno apertura facoltativa. Euroma 2 : il centro commerciale resterà chiuso a Ferragosto

: il centro commerciale resterà chiuso a Ferragosto The Wow Side : il centro commerciale sarà aperto regolarmente a Ferragosto

: il centro commerciale sarà aperto regolarmente a Ferragosto Parco Da Vinci: a Ferragosto il centro commerciale resterà chiuso

Gli orari degli outlet vicino Roma a Ferragosto

Gli orari degli outlet vicino a Roma per Ferragosto: