Quali sono i supermercati di Roma e del Lazio che aderiscono al carrello tricolore per il trimestre anti-inflazione Il Governo ha lanciato il “trimestre anti-inflazione”. Le imprese aderenti all’iniziativa promuoveranno dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023 una selezione di articoli a prezzi calmierati. All’interno l’elenco e la mappa dei supermercati e delle farmacie aderenti a Roma e nel Lazio.

A cura di Enrico Tata

Sono migliaia i supermercati di Roma e del Lazio che aderiscono al patto anti-inflazione lanciato dal Governo, che ha l'obiettivo di favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere d'acquisto delle famiglie. L'iniziativa è stata promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e dura un trimestre, dall'1 ottobre al 31 dicembre 2023.

I supermercati e le farmacie inseriti nell'elenco del ministero saranno riconoscibili perché esporranno un bollino tricolore all'interno del punto vendita. La loro offerta comprenderà una selezione di articoli a prezzi calmierati, con sconti, quindi, alla spesa dei loro clienti. All'iniziativa hanno dato il loro ok importanti catene di supermercati, da Conad a Tigre, da Todis a NaturaSi. I prodotti che rientrano nel patto sono beni di prima necessità, alimentari e non alimentari.

Il bollino tricolore del Trimestre anti–inflazione

L'elenco dei supermercati di Roma che aderiscono al patto anti-inflazione

In elenco a Roma ci sono importanti catene di supermercati, da Pewex a Conad, da Pim a Tigre. Qua l'elenco completo dei supermercati e delle farmacie di Roma e della provincia di Roma. Nella mappa in basso tutti i supermercati che hanno aderito sul territorio della Capitale (mappa in aggiornamento).

L'elenco dei supermercati aderenti nel Lazio

Questi sono i punti vendita, farmacie e supermercati, che hanno aderito all'iniziativa lanciata dal Governo nelle altre province del Lazio:

Quali sono i prodotti del carrello tricolore in sconto fino al 31 dicembre 2023

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fa sapere che i prodotti che beneficeranno di prezzi calmierati sono i beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli che rientrano nel "carrello della spesa". Come si legge sul sito ufficiale dell'iniziativa, rientrano nel patto anche i prodotti per l'infanzia e la cura della persona.

Non esiste tuttavia un elenco dettagliato di prodotti specifici oggetto dell'iniziativa. Ciascun operatore, spiega il ministero, potrà scegliere quali articoli faranno parte di questa promozione anti-inflazione. Nei punti vendita aderenti i prodotti che beneficeranno di prezzi calmierati saranno indicati accanto al logo ministeriale.