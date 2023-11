Pullman pieno di studenti in gita dalla Calabria a Roma bloccato sull’A1: non ha l’assicuraizone Un pullman pieno di studenti in visita d’istruzione è stato bloccato dalla polizia sull’autostrada A1: viaggiava senza assicurazione.

Un pullman turistico con a bordo circa 40 studenti è stato fermato e bloccato in un'area di sosta dell'Autostrada A1. Questo perché il mezzo viaggiava senza assicurazione.

I ragazzi in gita erano diretti a Roma

Stando a quanto si apprende, i ragazzi e i loro professori erano diretti a Roma per una visita d'istruzione. Partiti dalla Calabria, sono stati fermati e controllati dagli agenti della polizia stradale di Cassino nell'area di servizio Casilina Est.

A bordo 38 ragazzi e 4 accompagnatori, l'autista multato

Come detto, nel corso delle verifiche di routine sulla regolarità del mezzo e del suo conducente, gli uomini della polizia hanno riscontrato che il mezzo viaggiava senza regolare assicurazione. A bordo viaggiavano per la precisone 38 studenti e quattro accompagnatori. L'autista è stato multato e tutti gli studenti sono stati fatti scendere dal mezzo.

Dopo una lunga attesa, hanno potuto proseguire regolarmente la gita in direzione Roma su un altro autobus messo a disposizione dall'agenzia di viaggio. Insomma, una piccola disavventura per i ragazzi che si è risolta dopo un po' di attesa all'area di servizio.

Indagini ancora in corso sull'autista e sull'agenzia di viaggio

Le indagini sono ancora in corso per accertare se si sia trattato di un caso isolato e, in secondo luogo, se sia stata una dimenticanza oppure l'assicurazione non sia stata intenzionalmente rinnovata.