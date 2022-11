Provoca un incidente sulla Prenestina: 22enne si spoglia e scappa nudo verso il Raccordo Il ragazzo, in forte stato di alterazione psicofisica, è ora ricoverato all’ospedale Sandro Pertini di Roma. A fermarlo, i carabinieri della stazione Tor Tre Teste.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventidue anni ha provocato un incidente, si è denudato e poi è fuggito su via Prenestina, in direzione del Grande Raccordo Anulare. È accaduto ieri pomeriggio a Roma, verso le 16.30. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato bloccato dai carabinieri della stazione Tor Tre Teste, che hanno chiamato il 118. Gli operatori hanno sedato il giovane, che non riusciva a calmarsi, e lo hanno portato all'ospedale Sandro Pertini, dove è tuttora ricoverato.

Cosa sia accaduto è ancora al vaglio della Polizia Locale e dei Carabinieri. Dalle prime informazioni è emerso che il ragazzo, originario della provincia di Rieti, ha provocato intorno alle 16.30 un incidente su via Prenestina, all'angolo con via Manfredonia. Il sinistro non sembra aver avuto conseguenze gravi, ma ha sconvolto il 22enne, che per ragioni sconosciute si è completamente svestito e ha cominciato a correre verso il Grande Raccordo Anulare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, competenti per quanto riguarda l'incidente stradale, e i carabinieri della stazione Tor Tre Teste, che hanno provveduto a fermare il giovane prima che potesse succedere qualcosa di grave. Il ragazzo era in forte stato di alterazione psicofisica, non si sa per quale motivo ancora, e si è reso necessario l'intervento del 118. Appena arrivati, gli operatori lo hanno sedato e portato in ospedale.

L'altra persona coinvolta nell'incidente non dovrebbe aver riportato gravi ferite. Sul sinistro indaga la Polizia Locale, che dovrà accertare cos'è accaduto e ricostruire la dinamica dell'impatto tra le due vetture.