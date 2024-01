Prosciugato patrimonio del principe, il pm: “Processate ex compagna per circonvenzione d’incapace” Secondo il pubblico ministero Stefano Pizza, l’ex compagna del principe Bonanno di Linguaglossa avrebbe ridotto all’osso il patrimonio del principe, sottraendogli fino a un milione e mezzo di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Il 12 febbraio il giudice per l'udienza preliminare Angelo Giannetti dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per Tanya Yashenko, la donna di 37 anni accusata di essersi approfittata dello stato di fragilità del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa. Lo riporta Il Corriere della Sera. Yashenko è accusata di circonvenzione di incapace e auto riciclaggio: secondo l'accusa avrebbe sottratto al principe, il cui patrimonio ora è gestito dalla sorella perché sotto amministrazione di sostegno, un milione e mezzo di euro.

Non solo: il 19 gennaio si deciderà sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura per le accuse di stalking e lesioni verso il principe. A denunciare l'uomo era stata Yashenko alla fine della relazione, chiusa nel gennaio 2022.

"I regali? Dalla borsa agli orologi, certo che me li ha fatti tutti Giacomo. Ma io sono stata con lui per amore. Non avevo bisogno dei suoi soldi, mi sono impegnata fin da ragazza a guadagnare", ha dichiarato la 37enne nell'interrogatorio di garanzia al giudice. La donna ha spiegato di non aver mai pensato che il compagno fosse incapace di intendere e di volere, e che con lei si sarebbe comportato sempre in modo molto lucido. "L’unica cosa certa è che ha finito per portarmi via tutto. L’affetto che avevo per lui, i sogni e pure il denaro che avevo risparmiato con il mio lavoro", ha aggiunto, specificando di essere lei la vittima della storia.

Per la procura, invece, ci sono pochi dubbi: Tanya Yashenko avrebbe prosciugato il conto del principe. Non solo avrebbe preso il suo denaro per garantirsi un tenore di vita più che di lusso, ma avrebbe girato i soldi anche alla sua famiglia. Del patrimonio di Giacomo Bonanno di Linguaglossa avrebbero beneficiato anche suo padre, sua madre e suo fratello.