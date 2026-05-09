Omicidio Piscitelli, carabinieri acquisiranno l’intervista di Rita Bussone a Belve: è lei che aveva incastrato Calderon

I carabinieri acquisiranno l'intervista andata in onda al programma di Rai 2 ‘Belve Crime' a Rina Bussone, l'ex compagna di Raul Esteban Calderon, condannato in primo grado per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli e assolto ieri in appello. Secondo le ultime informazioni, i militari hanno richiesto ufficialmente il girato all'ufficio legale della Rai. La donna, infatti, è testimone chiave nel processo e principale accusatrice di Calderon: è stata lei a dire agli investigatori che il compagno le aveva confessato di aver ucciso Diabolik.

"Parto per Roma e raggiungo Raul, lui mi porta in camera da letto, abbassa la serranda e mi dice a bassa voce: ho ammazzato Diabolik", le parole di Bussone a Belve. Che, già prima dell'assoluzione, era stata ritenuta credibile solo in parte perché animata comunque da un forte astio verso l'ex compagno (cosa che lei nega). Secondo quanto riportato da Bussone, anche lei con un passato nel mondo criminale, Calderon avrebbe utilizzato proprio una sua arma per uccidere Piscitelli.

Per capire cosa c'è dietro le ragioni dell'assoluzione di Calderon per l'omicidio di Piscitelli bisognerà attendere le motivazioni della sentenza, che saranno pubblicate entro novanta giorni. Una decisione che ribalta completamente quella che fino a oggi sembrava una storia già scritta. Il video dell’omicidio dell’ex capo ultras della Lazio e narcotrafficante è noto e circola pubblicamente, e gli inquirenti hanno sempre sostenuto una piena corrispondenza tra il runner che spara alla testa di Diabolik e la figura di Raul Esteban Calderon. Lo stesso Calderon che, tra l’altro, è già stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Selavdi Shehaj, detto “Passerotto”, avvenuto il 20 settembre 2020 sul lungomare di Torvaianica con modalità del tutto identiche a quelle di Piscitelli. Anche in quel caso, infatti, la vittima è stata freddata in pieno giorno da un finto runner che stava apparentemente facendo jogging in spiaggia.