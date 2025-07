Proposta di matrimonio al concerto di Cremonini a Roma: “È stato la colonna sonora della nostra storia”

Una foto di Cesare Cremonini in concerto a Roma all’Olimpico a sinistra, una foto di Andre e Carlo a destra, al parterre, con la proposta di matrimonio.

Concerto di Cesare Cremonini. È giovedì 17 luglio 2025, la prima tappa romana e l'ultima del tour Live25. Siamo quasi a metà della scaletta e il cantautore bolognese ha già eseguito molti dei suoi più grandi tormentoni, da Dicono di Me all'ultimo successo con cui ha chiuso il 2024, Ora che non ho più te fino a La nuova stella di Broadway. Dopo i balli e la passerella nel parterre con Lost in the Weekend, l'atmosfera è cambiata. Le luci stroboscopiche hanno lasciato spazio a luci dai colori pastello, più leggere.

Con Acrobati i ballerini si sono messi a volteggiare nei cerchi. Cremonini si è seduto al piano. Le luci sono blu, creano un'atmosfera romantica e celestiale. È il momento di Vieni a vedere perché. In molti si lasciano cullare dalla melodia romantica e dalle parole di Cremonini. Nel parterre, però, c'è chi invece ha approfittato di questo momento di dolcezza per la proposta di matrimonio.

Sono in quattro. Un bimbo si è appisolato in terra, una bimba guarda i genitori a bocca aperta e, dopo il fatidico sì della mamma, schizza in piedi. Quando lui si è inginocchiato con la custodia dell'anello fra le mani, le ha chiesto di sposarlo. E lei, con fascia in testa e maglietta del concerto, con la scritta Cremonini fucsia fluo che campeggia sulla sua schiena, le ha detto di sì.

"La cosa divertente è che non sarebbe dovuta essere quella la canzone. Ma l'atmosfera era perfetta, è venuto d'impulso".

Si tratta di Andre e Carlo, venuti per assistere al concerto con i loro due bimbi di 7 e 10 anni. Il più piccino è rimasto a dormire con tanto di fascetta sugli occhi, cuffie antirumore e testa appoggiata sugli zaini. L'altra, invece, non appena ha capito cosa stava succedendo fra i suoi genitori ha fatto un salto in piedi, con sorrisoni e abbracci. "Sono così felice", ha detto poi.

Felice anche la mamma che non si aspettava la proposta al concerto di Cremonini. "In realtà non saremmo neanche dovuti venire insieme… All'inizio saremmo dovute venire soltanto noi ragazze. Poi abbiamo trovato due biglietti in più, allora si sono aggregati anche Carlo e il piccolino", spiega Andre. Un colpo di fortuna che Carlo non si è lasciato sfuggire.

"Stiamo insieme da venticinque anni, ci siamo conosciuti che andavamo ancora al liceo. Poi ci siamo messi insieme, era il 2000". Insomma, c'erano ancora i Lùnapop. "A me Cremonini è sempre piaciuto. E non ti nascondo che era il mio sogno ricevere la proposta a un suo concerto. È stato la colonna sonora della mia vita – continua ancora Andre a Fanpage.it – Eppure è stato tutto così inaspettato".

Da tempo Andre e Carlo scherzano sulla proposta. "Magari si abbassa, mi guarda e dice: Mi sto solo allacciando la scarpa. Ma quando l'ho visto l'altra sera, ho capito subito che non si trattava della scarpa", sottolinea. "All'inizio non avevo capito. Pensavo stesse cercando qualcosa nello zaino. Gli ho chiesto: Che fai? Poi si è riabbassato, stavolta, con la scatolina in mano. Mi ha soltanto detto: Sì o no?. Ero confusa, ma ovviamente ho detto sì, dopo una vita insieme. Soltanto il giorno dopo sono riuscita a metabolizzare l'accaduto. E oggi sono più felice di prima. È stato tutto bellissimo".