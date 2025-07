La scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Roma: l’ordine delle canzoni allo stadio Olimpico

Appuntamento a Roma giovedì 17 e venerdì 18 luglio 2025 a Roma, allo stadio Olimpico, con Cesare Cremonini. Il cantautore ex volto dei Lunapop torna nella capitale con due serata evento in occasione del suo tour estivo Live 25. Oltre ai tormentoni e successi del passato, che hanno fatto la storia della musica italiana degli ultimi decenni e che, per molti e molte, hanno rappresentato una vera e propria colonna sonora, anche i brani dell'ultimo album uscito lo scorso anno, Alaska Baby.

Le due date romane chiudono il tour del cantante, che ha toccato diverse città in giro per l'Italia, da Lignano Sabbiadoro a Milano, da Bologna a Napoli, da Messina a Bari fino a Padova e Torino. Visto la quantità di spettacoli che si sono già tenuti, non è complicato immaginare che Cesare Cremonini abbia scelto di replicare l'ordine delle canzoni seguito per gli altri concerti.

La scaletta e l'ordine delle canzoni al concerto di Cesare Cremonini

Come anticipato, non è escluso e, anzi, è piuttosto probabile, che la scaletta del concerto sia la stessa utilizzata nelle tappe scorse. L'ipotesi è che Cremonini possa eseguire le canzoni nello stesso ordine degli altri concerti. Scopriamo quale è: