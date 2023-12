Prof ex pornostar cacciato senza stipendio, il tribunale ha deciso: dovrà risarcirlo La Sapienza Sarà l’università La Sapienza di Roma a risarcire Ruggero Freddi, il dottorando ex pornostar gay cacciato via senza stipendio. Il Tar ha dato ragione alla docente che ha fatto ricorso, perché passato troppo tempo dai fatti.

A cura di Alessia Rabbai

Sarà La Sapienza a pagare Ruggero Freddi, il ricercatore di Matematica ex attore porno gay cacciato dall'università. Ad assumerlo senza contratto come dottorando per poi mandarlo via senza pagarlo è stata una docente della Facoltà di Ingegneria civile e industiale. Il tribunale del Riesame del Lazio al quale si è rivolta le ha dato ragione e ora a risarcire il ricercatore dovrà essere l'università stessa. La Sapienza infatti dopo aver cacciato via Freddi l'aveva sospesa per due mesi senza stipendio. Secondo i giudici del Tar regionale invece i provvedimenti disciplinari nei suoi confronti sono arrivati in ritardo rispetto all'accaduto. Il Tribunale di Roma a gennaio scorso ha infatti dato ragione al ricercatore, condannando La Sapienza a pagargli 2.500 euro per arricchimento ingiustificato, 1.500 euro per responsabilità aggravata e circa 2.500 euro per le spese di lite.

I fatti risalgono al 2019, quando la docente senza un bando, ha affidato a Freddi, il corso di Analisi matematica 1 in sostituzione di un altro professore, con la promessa di un contratto prossimo. Un incarico che a settembre la professoressa ha annunciato alla direttrice del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale, Tiziana Catarci, al direttore del Dipartimento Sbai, Luigi Palumbo, e al presidente del Consiglio dell’Area Didattica del corso, Pierfrancesco Reverberi. L'accordo era il seguente: Freddi avrebbe lavorato come co-docente in quanto dottorato fino a novembre 2019 e che poi sarebbe stato contrattualizzato. A metà novembre però a Freddi è arrivata una comunicazione scritta nella quale viene informato senza una motivazione che era stato sostituito e che dunque non avrebbe più avuto il contratto che aspettava.

Freddi allora ha provato a chiedere spiegazioni direttamente al rettore della Sapienza, informandolo sull'intenzione di ricorrere a vie legali. Il dottorando ha provato a rivolgersi anche agli altri docenti con i quali era venuto in contatto durante il suo periodo all'università ma non ha ricevuto alcuna risposta in merito alla sua sostituzione. Oltre ad andarsene poi, ha scoperto che per il periodo da metà settembre a metà novembre in cui ha prestato servizio non sarebbe stato pagato. Così Freddi si è rivolto ad un giudice. E ha cominciato a pensare che il motivo per il quale il contratto all'università è stato sia il suo passato da attore porno.

Il Tribunale a gennaio scorso gli ha dato ragione, Freddi ha oltre deciso di rivolgersi alla Corte dei Conti, per lo "spreco di soldi pubblici" per chiedere che a pagare fosse la docente che lo ha prima assoldato e poi mandato via senza una giustificazione. L’Università ha diffidato la docente a risarcire Freddi e l'ha sospesa per due mesi senza stipendio. La docente ha impugnato il provvedimento e il Tar le ha dato ragione, dunque a risarcire il dottorando sarà l'università.