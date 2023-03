Prof di matematica ex pornostar cacciato dalla Sapienza: “Per loro il mio passato era un problema?” Ruggero Freddi a Fanpage.it: “Perché mi hai cacciato dal corso? Perché non volevi pagarmi? Perché non hai spiegato le motivazioni durante il processo?”.

A cura di Enrico Tata

Ruggero Freddi, due lauree e un passato come pornostar gay. Nel 2019 ha tenuto un corso di Analisi Matematica all'Università La Sapienza di Roma, ma all'improvviso viene allontanato e non viene pagato per le ore di lezione svolte. Nessuna risposta alle sue richieste di spiegazioni e per questo ha presentato una denuncia.

Dopo tre anni l'università la Sapienza è stata condannata per lite temeraria e per ingiustificato arricchimento e secondo i giudici l'ateneo romano sapeva di avere torto, ma ha voluto comunque intraprendere la battaglia legale con l'ex professore.

Nel 2017, come lui stesso ricorda, i mass media si accorgono che all'università La Sapienza di Roma insegna un docente con un passato nel mondo del porno. La storia di Ruggero diventa di dominio pubblico e vengono scritti diversi articoli.

Non sono chiari i motivi dell'allontanamento nel 2019, ma Freddi, nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage.it si interroga: "Questa pubblicità sui giornali ha fatto scoprire la mia storia non solo alle persone che già mi conoscevano, ma anche ad altre persone. Per questo mi chiedo: forse qualcuna delle persone che non ho mai incontrato e forse qualcuna di quelle che non mi hanno voluto incontrare, forse per loro il mio passato poteva rappresentare un ostacolo, un problema".

Non ci sono prove che l'allontanamento sia dovuto al suo passato ma, continua Freddi: "Queste non sono neanche delle sensazioni, questi sono dei quesiti che io mi pongo e ai quali io non posso dare una risposta. Le uniche persone che possono dare una risposta sono proprio loro. Perché mi hai cacciato dal corso? Perché non volevi pagarmi? Perché non hai spiegato le motivazioni durante il processo? Hanno avuto tre anni per dire quali erano le ragioni per cui mi hanno allontanato".

Dopo aver accettato di tenere un corso di Analisi I in codocenza, Freddi viene improvvisamente allontanato dal suo incarico. Ripercorre lui stesso l'accaduto: "Improvvisamente mi viene detto che non c'era più bisogno che io andassi. Ho chiesto di parlare con la direttrice del dipartimento per chiedere spiegazioni, ma l'incontro non c'è mai stato".