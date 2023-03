Ruggero Freddi, prof di Analisi ed ex pornostar: allontanato senza motivo, Sapienza dovrà risarcirlo Ruggero Freddi insegnava Analisi Matematica all’Università La Sapienza di Roma. Poi è stato allontanato senza motivo apparente. Il giudice ha condannato l’ateneo romano a risarcire il docente.

Ruggero Freddi

Fino a poco tempo fa Ruggero Freddi insegnava Analisi Matematica per il corso di Ingegneria Clinica dell'Università La Sapienza di Roma. Due lauree, una in Ingegneria e una in matematica, ha alle spalle un passato da attore porno negli Stati Uniti. Nel 2019 la facoltà dell'ateneo romano lo ha allontanato senza alcun motivo, a dire del docente, e ha provato a non pagarlo.

Nei giorni scorsi, riporta il quotidiano La Repubblica, è arrivata la sentenza, con il giudice che ha dato pienamente ragione a Freddi. L'Università la Sapienza è stata condannata per lite temeraria e per ingiustificato arricchimento. Secondo la corte, infatti, l'ateneo romano sapeva di avere torto, ma ha voluto comunque intraprendere la battaglia legale con l'ex professore.

Su Facebook Freddi ha scritto:

"Queste persone non possono rimanere sempre impunite, prendersela con arroganza con gli "ultimi arrivati" e farlo sperperando denaro pubblico.Perché la direttrice del dipartimento a cui faceva afferenza il corso, Tiziana Catarci, non ha mai risposto alle mie email e non mi ha incontrato? Lei era la direttrice del dipartimento dove un professore aveva lavorato per 60 ore senza un contratto e senza poi essere pagato per il suo lavoro e non comunque ha sentito il bisogno di chiarire con me l'accaduto nonostante io l'abbia cercata per mare e per monti? Perchè il Rettore, Antonella Polimeni, non mi ha voluto incontrare per chiarire nonostante le mie numerose email? Perché non ha chiesto ai legali di fermare il processo? E perché i legali si sono accaniti contro di me chiedendomi di cancellare ogni immagine che mi ritraesse con il logo di La Sapienza?".

Nel 2019 a Freddi viene proposto di insegnare Analisi 1, 100 ore di insegnamento per 4mila euro totali. Dopo 60 ore viene sostituito senza motivo e per questo scrive una mail alla direttrice del dipartimento. Nessuna risposta e, tra l'altro, nessun pagamento per il lavoro svolto.

Il docente si rivolge al giudice civile e lo scorso 24 gennaio è arrivata la sentenza. Al docente vengono riconosciuti 2500 per le ore di insegnamento e la Sapienza viene condannata a pagare una sanzione di 1500 euro. "Loro si sono difesi sostenendo che avrei dovuto lavorare gratis perché ero un dottorando", ha spiegato Freddi. E la corte ha sottolineato che un dottorando può occuparsi "esclusivamente attività integrativa gratuita consistente in esercitazioni, seminari, tutorato per gli studenti". Non certo di un corso universitario rivolto a oltre 300 studenti.