“Rastrellamenti ed espulsioni di massa”, il commento del prof della Sapienza: collettivi chiedono dimissioni

Il cortile della facoltà d’Ingegneria della Sapienza a San Pietro in Vincoli

Chiedeva polizia e forze armate "libere di agire", rastrellamenti ed espulsioni di massa, parlando delle periferie come "zone infestate". A scrivere queste cose in un commento sotto un post su Facebook della presidente del consiglio Giorgia Meloni era Massimo Panella, professore ordinario dell'università La Sapienza di Roma e direttore del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni. Esternazioni che hanno attirato l'attenzione della comunità studentesca, con il collettivo Cambiare Rotta che chiede le dimissioni del docente.

Il professore augurava "Buon San Marco" per il 25 aprile

"Polizia e forze armate nelle strade e soprattutto sui mezzi pubblici, con mani libere di agire e di fare rastrellamenti ed espulsioni/rimpatri di massa contro chi si rintana nella sacche d'illegalità, soprattutto nelle zone suburbane e attualmente più infestate", scriveva Panella, che tiene corsi nei campi dell'elettrotecnica, del calcolo quantistico e del machine learning applicato. Nel commento, postato il 25 aprile scorso, Panella concludeva augurando "Buon San Marco a tutti". Un richiamo alla retorica dell'estrema destra e del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, che rinnega la Festa della Liberazione dal nazifascismo.

Cambiare rotta: "Vogliamo le dimissioni del professore"

Dopo qualche giorno il commento è stato notato da alcuni studenti. "L’antifascismo non è un principio negoziabile, soprattutto per chi ricopre ruoli istituzionali nelle nostre università – scrive il collettivo Cambiare Rotta -. Non sono accettabili, nemmeno indirettamente, linguaggi e pratiche che evocano repressione, discriminazione e violenza sociale. Non esiste alcuna ‘libertà di espressione' che possa giustificare parole che richiamano misure proprie del ventennio fascista, soprattutto quando provengono da chi rappresenta un’istituzione pubblica", continua il comunicato.

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"Inaccettabile, inoltre, la retorica xenofoba e classista contro le classi popolari e chi vive nelle periferie, trattato come un problema da rimuovere e non come parte viva della nostra società. Per questo pretendiamo con forza le dimissioni immediate del professore". Panella, intanto, ha eliminato il proprio profilo Facebook.