Processione a Roma il 17 maggio per Giubileo delle Confraternite: strade chiuse, divieti di sosta e bus deviati Il Giubileo delle Confraternite vedrà due processioni in programma sabato 17 maggio al centro di Roma. Per l'appuntamento religioso sono in programma strade chiuse, bus deviati e divieti di sosta.

A cura di Alessia Rabbai

Sabato 17 maggio è in programma il Giubileo delle Confraternite. Dalle ore 14 è prevista la "Grande Processione" tra Colosseo, Circo Massimo e Terme di Caracalla. La particolarità dell'evento è che per vedrà per la prima volta a Roma due imponenti statue venerate nelle processioni della Settimana Santa andalusa. Per l'occasione Roma Mobilità ha pubblicato alcune modifiche alla circolazione, con strade chiuse, divieti di sosta e bus deviati per l'intera durata dell'appuntamento religioso.

Il percorso della processione a Roma il 17 maggio

La processione per il Giubileo delle Confraternite a Roma di domani, sabato 17 maggio, è caratterizzata da due percorsi, che si snodano nel centro storico della Città Eterna. Il primo tragitto è tra il Colosseo e il Circo Massimo lungo via Claudia, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Porta Capena, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi e, girando per Porta Capena, via di San Gregorio e via Celio Vibenna, con ritorno su via Claudia al punto di partenza. La seconda processione parte da largo Cavalieri di Colombo e arrivo al Circo Massimo dopo aver percorso viale delle Terme di Caracalla, Porta Capena, via del Circo Massimo e via dell'Ara Massima di Ercole e si svolge nelle stesse ore della prima.

Strade chiuse, divieti di sosta e bus deviati

In occasione della "Grande Processione" sono in programma chiusure lungo il percorso, anche su via della Navicella, già diverse ore prima dell'inizio dell'evento religioso. Sono previsti divieti di sosta nelle seguenti piazze e strade:

piazza di Porta Metronia

via della Navicella

largo della Sanità Militare

piazza Celimontana

via Claudia

via Celio Vibenna

via di San Gregorio

piazza di Porta Capena

viale delle Terme di Caracalla, tra piazza di Porta Capena e piazzale Numa Pompilio

viale Aventino, direzione piazza Albania, dall’intersezione con via del Circo Massimo fino al civico 24

via del Circo Massimo

piazzale Ugo La Malfa

Clivo dei Publici, i primi 100 metri da via del Circo Massimo

via dell’Ara Massima di Ercole

via della Greca

via dei Cerchi

via delle Terme Deciane tra piazzale Ugo La Malfa e piazza di Santa Prisca

Per quanto riguarda eventuali modifiche al servizio di trasporto pubblico in città gestito da Atac, sabato 17 maggio sono deviate le linee 3Nav, 75, 81, 117, 118, 160, 628, 715 e C3. Verrà valutata al momento l'eventuale chiusura della stazione Circo Massimo della metropolitana linea B. Per il passaggio della processione, è necessario disattivare temporaneamente la rete aerea di alimentazione del tram con i relativi tempi tecnici di smontaggio e poi di riattivazione.

Fino a inizio servizio del 24 maggio il tram 3 è sostituito da bus nella tratta stazione Trastevere-Porta Maggiore. La linea 8 verrà servita da bus per l'intera tratta. Fino al 16 maggio ci saranno alcune chiusure temporanee che interesseranno temporaneamente l'area dove passerà la processione, dunque si racconda agli automobilisti di fare attenzione alla segnaletica stradale. Saranno deviate le linee 3, 75, 81, 117, 118, 160, 628, 715, 781, N3D, N3S, NMB e NMC.