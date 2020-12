Le previsioni del meteo a Roma per sabato 26 e domenica 27 dicembre registrano un weekend all'insegna della forte instabilità, con il ritorno del maltempo. La giornata di Santo Stefano, in particolare, sarà caratterizzata da un vortice ciclonico proveniente dal Polo Nord, che imperverserà sulle regioni centrali e sul Lazio, portando con sé una nuova perturbazione. Domenica si registrerà un parziale seppur temporaneo miglioramento. Le temperature sono in calo, con massime al di sotto dei 9 centigradi. L'ondata di maltempo proseguirà almeno fino alla prima parte della prossima settimana, con un nuovo peggioramento che porterà pioggia e temporali.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per 26 dicembre, Santo Stefano

Per sabato 26 dicembre la Regione Lazio ha diffuso il bollettino di allerta meteo diramato dalla protezione civile, che durerà tra le dodici e le diciotto ore. Si attendono piogge da isolate a sparse, da deboli a moderate, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, che saranno concentrate specialmente sulla parte settentrionale della regione, con criticità idrogeologica codice giallo. Le zone di allerta del Lazio sono Bacini Costieri Nord, del Bacino Medio Tevere e dell'Appennino di Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 27 dicembre

Domenica 27 dicembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un temporaneo miglioramento, con cielo poco nuvoloso e nubi sparse, valori in calo e temperature che oscilleranno tra minime di 2 e massime di 9 centigradi. Gli esperti de Il Meteo.it annunciano nevicate anche a bassa quota. Nel dettaglio, sulla Capitale avremo pioggia debole di notte e cielo poco nuvoloso con precipitazioni assenti per il resto della giornata. Situazione analoga sugli altri capoluoghi di provincia. Le città più fredde saranno Viterbo e Rieti, dove, rispettivamente, i valori non superanno massime di 4 e 5 centigradi.